Tagasi Jeremy Clarksoni sari paisutas Pärnu kännupuuri müüki: päringuid tuli juurde tuhandeid protsente Pärnu masinaehitaja ja kännupuure valmistav Dipperfox lõikab kasu Inglismaal Jeremy Clarksoni farmisarja pääsemisest, suurendades müüki nii Briti saarel kui ka Euroopas, ütles ettevõtte Inglismaa suuna ärijuht Joel Bezzaborkin. Hommikuprogramm Peatükid

Joel Bezzaborkin rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis lähemalt, kuidas õnnestus ettevõttel üldse tuntud telesarja jõuda ning kui palju on nüüdseks ettevõtte müük kasvanud.

Bezzaborkin lisas, et tasub suhelda nii-öelda oma inimestega, kes on üle maailma kuulsad. Ta tõi näiteks Kaido Höövelsoni, kes on aidanud ettevõttel avada uksi Jaapanis.

Joel Bezzaborkinit intervjueeris Karmen Laur.