Jeremy Clarksoni sari paisutas Pärnu kännupuuri müüki: päringuid tuli juurde tuhandeid protsente
Pärnu masinaehitaja ja kännupuure valmistav Dipperfox lõikab kasu Inglismaal Jeremy Clarksoni farmisarja pääsemisest, suurendades müüki nii Briti saarel kui ka Euroopas, ütles ettevõtte Inglismaa suuna ärijuht Joel Bezzaborkin.
Autosaatega “Top Gear” tuntuks saanud Jeremy Clarkson veab nüüd omanimelist farmisarja. Pildil kohtub Dipperfoxi juht Jaana Külm 10.-11. juunil taas Jeremy Clarksoniga, kelle farmis toimus Suurbritannia põllumajandusmess Cereals Event.
Foto: Erakogu
Joel Bezzaborkin rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis lähemalt, kuidas õnnestus ettevõttel üldse tuntud telesarja jõuda ning kui palju on nüüdseks ettevõtte müük kasvanud.
Bezzaborkin lisas, et tasub suhelda nii-öelda oma inimestega, kes on üle maailma kuulsad. Ta tõi näiteks Kaido Höövelsoni, kes on aidanud ettevõttel avada uksi Jaapanis.