Tuleva portfellihaldur avaldas indeksifondi kolm eelist aktiivselt juhitud fondide ees

Viimase üheksa aasta pensionifondide tootlused näitavad, et aktiivselt juhitud kõrge riskiga fondid on passiivseid indeksifonde ületanud peamiselt aastatel, kui turud kukkusid. Pikas võrdluses ei suutnud ükski pikema ajalooga agressiivne aktiivne fond aktsiaindeksite keskmisele tootlusele järele jõuda.
Maailma esimesel tavainvestorite indeksifondil täitus 50 aastat
Kui Eesti inimesed oleksid saanud algusest peale panna oma II samba vara jäikade reeglite poolest tuntud Vanguardi indeksifondidesse, oleksime nüüdseks ligi 4,7 miljardi euro võrra rikkamad, kirjutab Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?