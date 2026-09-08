Tagasi Põhilised vead, miks uus ärisuund ettevõttes käima ei lähe Uus ärisuund võib tunduda paberil paljulubav, kuid praktikas vajuvad paljud algatused pärast esimest hoogu igapäevatöö alla.

Saates „Nimed müügitahvlil“ räägivad saatejuhid Silver Rooger ja Mardo Kase sellest, kuidas hinnata uue algatuse realistlikku tulupotentsiaali ning otsustada, kas selle vedamiseks kasutada olemasolevat meeskonda või palgata uus inimene. Samuti arutatakse, kuidas vältida olukorda, kus uus müügisuund hakkab töötajate tähelepanu ja motivatsiooni tõttu põhiäriga konkureerima.

Juttu tuleb sellest, kuidas siduda uus tegevus töötajate kalendri, müügimõõdikute ja juhi töölauaga, kuidas kasutada CRMi tulemuste jälgimiseks ning millist rolli mängivad palgasüsteem, müügivõistlused ja koolitus. Saates tuuakse praktilisi näiteid ka sellest, miks ettevõttes suure hooga alustatud projektid mõne kuu pärast sageli vaibuvad ja mida juht saab teha, et uus tööviis püsima jääks.