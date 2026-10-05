Tagasi Tudeng: toetuse saamiseks kasutatakse fiktiivabielu Vajaduspõhisest toetusest ei piisa paljude tudengite hinnangul iseseisvaks toimetulekuks ning osa noori otsib selle tõttu ka äärmuslikke lahendusi, ütlesid Äripäeva raadios Tartu Ülikooli ja TalTechi tudengid. Hommikuprogramm Peatükid

Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppiv Laura ütles, et saab 150 eurot vajaduspõhist toetust ja elab ühiselamus, kuid üksnes sellest rahast ära ei elaks. Praegu aitab teda veel perekond, ent edaspidi peab ta enda sõnul töö leidma.

TalTechi ehitusjuhtimise tudeng Kertu rääkis, et tema tuttav sõlmis fiktiivabielu, sest vanemate toetusest ei jätkunud. Tudengite sõnul tuleb selliseid lahendusi ette, kuna toetuse saamisel arvestatakse leibkonna, mitte tingimata sünnipere sissetulekuga.

Noorte hinnangul leiavad tudengid kõige sagedamini tööd teeninduses, kus tööaeg võib aga õpingutega põrkuda. Kertu tõi välja, et rakenduslikumas õppes saab teha erialast praktikat või tööd juba varakult, kuid paljude jaoks jääb töölemineku peamiseks põhjuseks siiski rahapuudus.