Nipid, kuidas pahatahtlikke kavalusi ära tunda

Investor, kes börsil tegutseb võib oma teadmatusest sattuda ebaõiglaselt ebasoodsa tehingu ohvriks, mida põhjustab kas turutõrge või kurikaela poolt algatatud turumanipulatsioon. Kuidas lõkse ära tunda ja vältida, selgitavad Tallinna börs ja Finantsinspektsioon.