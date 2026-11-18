Viimastel aastatel on Eesti teinud suuri investeeringuid energiasüsteemi tugevdamisse ja energiajulgeoleku suurendamisse. Sama tähelepanu väärib energiaturu aususe tagamine, kirjutavad Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ja energiateenistuse juht Marilin Tilkson.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võivad Konkurentsiameti juhtide sõnul energiaturu manipuleerimise katsed mõjutada elektri lõpphinda ja tarbijate kulusid;
- milliseid mustreid ja riske peab Evelin Pärn-Lee hinnangul piiriülesel energiaturul varakult märkama, et aus konkurents püsiks.