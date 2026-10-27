Wall Street tõusis tehnoloogiaaktsiate toel, nafta hind langes

USA tehnoloogiaettevõte Oracle teatas teisipäeval, et laiendab koostööd Nvidiaga tehisintellektikiipide vallas, kuid mitmekesistab samal ajal oma pilveteenuste pakkumist, võttes kasutusele ka Nvidia konkurentide, sealhulgas Google'i kiibid.
Rail Balticu valmimisaja nihutamine 2034. aastasse tähendab tööde edasilükkamist enam kui miljardi euro eest ning Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil loodab Eesti küsida projekti katteks 1,7 miljardit eurot.
USA lennufirma JetBlue teatas esmaspäeval kolmanda kvartali oodatust suuremast kahjumist ja kärpis kogu aasta kasumlikkuse prognoosi. Sellest hoolimata kallines ettevõtte aktsia teisipäeval enam kui 17%, sest nõudlus lennureiside järele püsib tugev.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.