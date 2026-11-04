Jüri Luik: USA valimised tõid meile suure tööpõllu. “Uutele inimestele pole Euroopa teemad prioriteet”

Demokraatide valimisvõit muudab Kongressi rolli USA poliitikas märksa kaalukamaks. Eesti diplomaatidel tuleb nüüd võtta ette senisest aktiivsem töö, et uued kongressiliikmed mõistaksid Euroopa, NATO ja Ukraina julgeolekuolukorda.
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- miks peab Jüri Luik USA vahevalimiste järel Eesti diplomaatide suurimaks tööks uute kongressiliikmete kiiret kurssi viimist Euroopa ja NATO teemades;
- kuidas võib demokraatide võit Kongressis mõjutada Donald Trumpi samme Ukraina, Venemaa ja USA välispoliitika küsimustes.