Miks investeerida Eesti esimesse tervisetehnoloogia äppi?

Eesti tervisetehnoloogia idufirma Geneto kaasab Funderbeamis 300 000 kuni 600 000 eurot, mille abil plaanitakse välisturgudele laieneda ja tootearendusega tegeleda. Äripäev vestles Geneto tegevjuhi ja kaasasutaja Jaak Sarvega ettevõtte kasvupotensiaalist ning põhjustest, miks investorid kuni kolmapäevani kestvas rahakaasamisringis osalema peaks.

Kombineerides geneetika ja tervisliku eluviisi

Geneto on tervisetehnoloogia ettevõte, mis kombineerib geneetika ning toitumis- ja liikumisnõuanded viisil, mis aitab ennetada halbadest elustiiliharjumustest põhjustatud haiguseid. Eestis teeb Geneto koostööd Elisaga ning Geneto teenust tuntakse pigem Elustiili rakenduse kaudu. Elustiili äpist leiab kasutaja nii toitumiskava, treeningpäeviku kui ka sammuväljakutsed, mis on kõik personaliseeritud kasutaja geenitestist saadud andmete põhjal, aidates inimesel adresserida just teda ohustavaid haiguiseid viisil, mis tema geneetikaga kõige paremini sobib.

Just geeniteaduse ning toitumis- ja liikumisäpi ühendamine on see, mis Geneto tegevjuhi Jaak Sarve sõnul ettevõtte eriliseks teeb: “Me olime esimesed, kes midagi sellist tegi. Selle lähenemise kõige suurem eelis kasutajale on personaalsus – äpp arvestab inimese geneetilist eripära. Kuid kahe valdkonna ühendamine loob ka ärilise eelise – rakendades geenitesti personaalsete soovituste andmiseks, muudame me geenitehnoloogia praktiliselt kasutatavaks. Teistpidi pakkudes kasutajale personaalseid soovitusi, näevad kasutajad päris muutusi oma kaalus ja tervises, mis tekitab neis motivatsiooni äppi edasi kasutada.”

Geneto tegevjuht ja kaasasutaja Jaak Sarv Foto: Silver Gutmann

Tundub, et töö on ka end ka ära tasunud. Geneto lanseeris täismahus toote 2020. aasta alguses ning aasta lõpuks teeniti 126 102€ käivet, mis on 47 242€ rohkem kui 2019 aastal. Selle aasta augusti lõpuks oli Genetos 1765 maksvat klienti – aasta varem, augustis 2020 oli kliente vaid 386. Klientide rahulolu näitavad ka hiljuti läbi viidud Product-Market Fit testi tulemused, mille järgi 88% kasutajatest on teenusega väga rahul ning oleksid pettunud, kui seda teenust enam ei oleks.

Rangelt teaduslik lähenemine

Üks põhjus, miks Geneto nii edukas on olnud, on Sarve sõnul toote taga olev tõsine teadus: “Geneto teeb koostööd Tartu Ülikooli genoomika instituudiga ning meie mudelid põhinevad nii Eesti Geenivaramu kui ka Suurbritannia Biopanga andmetel, muutes meie lähenemise 100% teaduslikuks ja tõenduspõhiseks.”

Oluline on siinkohal välja tuua, et Geneto kasutab polügeenilisi riskiskoore. See tähendab, et oma ennustusmudeleid luues ei vaata Geneto mitte üksikuid geneetilisi variatsioone, vaid tuhandete geenide koosmõju: “Meie mudelid põhinevad rohkem kui poole miljoni inimese geneetilistel andmetel, mis on omakorda valideeritud meditsiinisüsteemist saadud kliiniliste andmetega. See on ainus viis, kuidas saab tagada reaalse ennustus- ja praktilise kasutusväärtuse.”

Teaduspõhisus on ka üks aspekt, miks Genetosse investeerimine end ära tasub: “Kuna Genetos saavad kokku inimeste geneetilised andmed ning toitumis- ja liikumisandmestik, on väga tõenäoline, et varem või hiljem mõni suur farmaatsiatööstuse gigant meie vastu huvi tundma hakkab. Selline andmestik, mis muidugi on isikustamata, on väga unikaalne ning loob loendamatul hulgal võimalusi uute personaalmeditsiini toodete arendamiseks.”

Töö käib haiguste ennetamise suunal

Kuna just kehakaal mängib väga suurt rolli enamlevinud elustiilihaiguste nagu näiteks diabeet ja südame- ning veresoonkonna haigused tekkes, adresseerib Geneto oma liikumis- ja toitumissoovitustega just kaalulangetamist. Ülekaalulisus on kasvav probleem – andmed näitavad, et ülekaaluliste inimeste arv on vahemikus 1975-2016 a kolmekordistunud. Euroopa riikides on näiteks 64% Suurbritannia, 54% Saksamaa ja 47% Prantsuse elanikkonnast ülekaalulised.

See on loonud kasvulava tervise- ja fitnesstööstusele, mille kasv niipea ei aeglustu. Geneto eesmärgiks on vallutada aga haiguste ennetamise turg: “See turg on alles tärkav, kuid arvestades meditsiinimaailmas toimuvat paradigmamuutust haiguste ravi asemel ennetamisele keskendumisel, näeme me suurt kasvupotentsiaali.”

Sama potentsiaali on märganud juba ka näiteks kindlustusettevõtted: “Kuna haiguste ravi on kordades kallim kui nende ennetamine, otsivad erakindlustusettevõtted aktiivselt võimalusi oma ärimudeli optimiseerimiseks. Me oleme näinud algatusi, kus erakindlsutusettevõtted maksavad otse haigusi ennetavale ettevõttele, et see aitaks inimestel haiguste tekkimist ära hoida, selle asemel et hiljem inimese ravikulud kinni maksta.”

Investeeringu potentsiaali püüdma

Just seda tohutut kasvupotentsiaali Geneto rahakaasamise näol enda kasuks pöörata soovibki. Kaasatava kuni 600 000 euroga plaanitakse laieneda Suurbritannia, Soome ja Poola turgudele, kasvatada 2022. aasta lõpuks oma kliendibaas neljakordseks ning arendada välja viis uut polügeenilist riskiskoori, et ennetada veelgi rohkem haiguseid.

Ivestoritel peaks kindlustunnet looma ka asjaolu, et investeerimisringi juhivad strateegilised investorid Martin Kruus, Kalle Kiigske ja Ahto Pärl. Samuti on Funderbeamis investeerimise eeliseks see, et erinevalt klassikalisest ingelinvesteeringust, kus investeeritud summa on kinni kuni exitini, säilitab Funderbeamis investeeritud raha oma likviidsuse.

Mis puudutab aga exitit, siis Geneto näeb selleks kolme võimalust: “Esimene variant on, et me muutume kasumlikuks ja investorid saavad oma investeeringu dividendidena välja võtta. Teine variant on see, et keegi ostab Geneto ära. Ja kolmas variant on muidugi börsile minek.”

Lisaks eelmainitud põhjustele, räägib Genetosse investeerimise kasuks väga reaalne võimalus saada osa Eesti esimese tervisetehnoloogia ükssarviku eduloost, aga ka võimalus investeerida millessegi, mis lahendab maailmas väga reaalset ja suure mõjuga probleemi. “Kui äpid tulevad ja lähevad selle järgi, mis hetkel moes on, siis tervis on teema, mis ei kaota kunagi oma aktuaalsust,” lisab Sarv.

Lisaks eelmainitud põhjustele, räägib Genetosse investeerimise kasuks väga reaalne võimalus saada osa Eesti esimese tervisetehnoloogia ükssarviku eduloost, aga ka võimalus investeerida millessegi, mis lahendab maailmas väga reaalset ja suure mõjuga probleemi. "Kui äpid tulevad ja lähevad selle järgi, mis hetkel moes on, siis tervis on teema, mis ei kaota kunagi oma aktuaalsust," lisab Sarv.