Tagasi ST 14.04.25, 13:22 Mikrokraadiõpe lööb täiendkoolituste valdkonnas laineid Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks on seda meelt, et kiirelt muutuv tööturg nõuab töötajatelt pidevat enesearengut ja paindlikku reageerimist. Juba neli aastat on Tallinna Ülikool lisaks tasemeõppele pakkunud mikrokraadiõpet, millel omad kindlad plussid.

Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks räägib Äripäeva raadio saates mikrokraadiõppest.

Foto: Raul Mee

Mikrokraadiõpe on mahult oluliselt lühem kui kraadiõppeprogrammid. Kuigi mikrokraadiõpe ei asenda Saksa sõnul tasemeõpet, on arvestatavaid põhjuseid, miks inimesed tulevad ülikooli neid omandama.

„Tasemeõppega me ei suuda nii kiiresti ja paindlikult reageerida, mikrokraadidega on see võimalus meil oluliselt suurem,“ kommenteeris Saks.

„Kui veel 10-20 aastat tagasi oli palju sellist suhtumist, et lõpetasin kooli ja aitab küll, siis nüüd näeme aasta-aastalt aina enam, et inimesed tulevad ülikooli tagasi. Tulevad teisele, kolmandale ja isegi neljandale ringile. See arusaamine, et elu muutub nii kiiresti, et me peame kogu aeg õppima, see on muutunud väga paljude inimeste jaoks normiks, aga mitte kõikide jaoks,“ tõdes Saks.

Tema sõnul selgub statistikast, et õpivad küll rohkem naised ja need inimesed, kes on juba varem ülikoolis õppinud. Samas annab elukestvas õppes osalemine tööandjale signaali, et töötaja väärtustab enda arengut.

Kuula saatest, millistele mikrokraadidele saab juba kevade lõpus ennast registreerida, et sügise saabudes oleks õppegrupis koht olemas, ning millist lisandväärtust mikrokraadiõpe pakub.

Saates räägib Tallinna Ülikool i arendusprorektor Katrin Saks. Saadet juhib Juuli Nemvalts.