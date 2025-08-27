Tagasi ST 27.08.25, 11:49 Kasutuslubadega tegeleva firma juht hoiatab kinnisvaraomanikke stamp-pakkujate eest Ettevõtte Plaan 2 juhatuse liige Kristjan Järvel hoiatab kinnisvaraomanikke turul levinud stamp-pakkujate eest, kes pakuvad pealtnäha soodsaid lahendusi, kuid tegelevad probleemiga pinnapealselt.

Sisuturundussaates “Eramaja ehitus” avab Plaan 2 juhatuse liige Kristjan Järval kinnisvaraomanike ja arendajate jaoks olulisi teemasid.

Foto: Erakogu

Järveli sõnul on iga objekti puhul edu aluseks detailne esialgne tegevuskava. "Igavaid objekte pole, igal asjal on oma sisu," rõhutas ta, viidates vajadusele süveneda iga juhtumi eripäradesse.

Sisuturundussaates "Eramaja ehitus" avab Kristjan Järvel ehitusbürokraatia tagamaid ja selgitab, miks professionaalne lähenemine dokumentatsioonile on kinnisvaraomaniku jaoks kriitilise tähtsusega. Saatejuht Tõnu Einastoga vesteldes toodi esile mitu olulist punkti, mis on hoiatuseks ja juhiseks igale ehitajale või kinnisvara arendajale.

Plaan 2 sisenes turule, et pakkuda lahendust levinud, kuid sageli ignoreeritud probleemile – enne 2015. aastat ehitatud hoonete seadustamisele ja kasutuslubade hankimisele. Järveli sõnul tekkis reaalne turunõudlus alles 2009-2010 paiku, kui pangad hakkasid laenu- ja müügiprotsessides korrektseid dokumente nõudma, muutes kasutusloa olemasolu oluliseks finantsteguriks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Fookus on paigast

Järvel tõi esile murettekitava trendi menetluspraktikas: kui eraisikute ehitustegevust kontrollitakse sageli ülima põhjalikkusega, siis nii mõnigi äri- või tootmishoone toimib ilma kehtiva kasutusloata aastakümneid. "Me tegeleme tihti n-ö komakoha probleemidega, kui peaks tegelema päris probleemidega, mis mõjutavad inimeste elusid," kritiseeris ta praegust fookust.

Samas jagas ta praktilist nõuannet: kohalikud omavalitsused on koostöövalmid ja toetavad, kui vältida "minu kinnistu, teen mis tahan"-suhtumist. Avatud ja argumenteeritud dialoog on parim viis eesmärkideni jõudmiseks.