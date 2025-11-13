13.11.25, 11:36 Stress ei küsi sugu ja jätab oma jälje ka juustesse Kiire töötempo, vastutus ja pidev pinge jätavad jälje ka välimusse. Kuiv peanahk, tuhm toon ja juuste hõrenemine ei ole enam ainult esteetiline mure, vaid sageli märk sellest, et keha vajab taastumist. Üha rohkem inimesi otsib kingitusi, mis ei ole lihtsalt ilusad, vaid aitavad päriselt taastuda ja tunda end paremini.

Modellid: näitleja Saara Pius ning näitleja, laulja ja saatejuht Sander Rebane.

Foto: Stina Kase

Eesti tippjuuksurid Heleri Säämänen, Merike Minlibajeva ja Marleen Pärkma nägid oma igapäevases töös, kui tihti on juuste probleemide taga stress ja pingeline eluviis. Nii sündiski professionaalne juuksehooldussari NHG – New Hair Goal. Selle HAIR BOOST sari on loodud toetama juuste ja peanaha tervist ning aitama kehal ja vaimul tempokas elurütmis tasakaalu leida.

Kogemusest sündinud teadlik hooldus

„Kui turul ei ole täpselt seda, mida sa tahaksid oma klientidele pakkuda, tuleb see ise luua,“ ütlevad NHG loojad. Nende eesmärk oli välja töötada tooted, mis pakuvad päriselt lahendusi stressist ja koormusest tulenevatele juuste probleemidele.

NHG tooted valmivad koostöös maailma juhtivate laboritega Itaalias ja Brasiilias ning on kohandatud just põhjamaise kliima ja elustiili eripäradega. Hair Boost sari koosneb šampoonist, palsamist ja peanaha ampullidest, mis aitavad parandada juuste elujõudu, tugevdada juuksejuuri ja rahustada ärritunud peanahka.

Marleen Pärkma sõnul peegeldub stress salongis iga päev nähtavalt – juuksed muutuvad hapraks, langevad välja või kaotavad oma sära. „Juuksed on tegelikult väga tundlik näitaja inimese üldise heaolu kohta,“ selgitab ta. Tema hinnangul on tänapäeval ootused iseendale sageli ebainimlikult kõrged: pidev võrdlemine, sotsiaalmeediast tulenev surve ja vajadus iga hinna eest tempot hoida, isegi kui jõud on otsas, viivad keha tasakaalust välja – ning juuksed annavad sellest esimesena märku.

Hooliv kingitus, mis annab rohkem kui ilusa pakendi

NHG Hair Boost on praktiline ja teadlik kingitus inimesele, kes annab igapäevaselt endast maksimumi – olgu see juht, spetsialist või ettevõtja. See sobib nii meestele kui naistele ja meenutab, et enesehooldus ei ole luksus, vaid osa tasakaalustatud elust.

“Meie kliendid on üha teadlikumad – nad väärtustavad kvaliteeti ja soovivad tooteid, mis toetavad nende igapäevast heaolu. Hea enesetunne algab peast, sõna otseses mõttes,” ütlevad NHG loojad.

NHG Hair Boost kasutaja tagasiside Aga… nüüd ampullidest. Mul on kolmas karp käsil ja loomulikult võtsin suurest hirmust ette selle 30-päevase kuuri. Enne teise karbi lõppu oli tulemus käes – juuste väljalangemine taandus ja kõik on taas normis. Kammides on harjal vaid paar karva ning pesus tuleb neid veelgi vähem. Julgen jälle oma juukseid sirgendada! Noojaa, šampooni ja ampulli kombo on lihtsalt imeline – see lõhn ja tunne peanahal! Mu hirm augulise peanaha ees on kadunud. Ilmselt jätkan veel mõne ampulliga ka pärast kuuri, lihtsalt enesetunde pärast. Aitäh, aitäh, aitäh!💗

NHG Hair Boost sarja ja kinkekomplekte saab osta veebist www.newhairgoal.com

NHG – kolm juuksurit, üks ühine eesmärk

NHG ehk New Hair Goal sündis kolme Eesti tippjuuksuri koostööst ja soovist muuta ilumaailma ausamaks ja teadlikumaks.

Heleri Säämänen, Merike Minlibajeva ja Marleen Pärkma on aastaid töötanud rahvusvahelisel tasemel ning näinud oma klientide kaudu, kuidas stress ja elutempo mõjutavad juuste tervist. Nende ühine eesmärk on luua professionaalseid hooldustooteid, mis ei ole pelgalt kosmeetika, vaid aitavad inimesel taastada tasakaalu ja enesekindlust.

„Meie jaoks ei ole juuksehooldus ainult välimuse küsimus. See on osa tervikust – heaolu, enesehool ja teadlik elustiil käivad käsikäes,“ ütlevad NHG loojad.