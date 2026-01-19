Möödunud aasta parimad väikeettevõtjad selguvad märtsis Südi konverentsil

Saates räägib EVEA president Ille Nakurt-Murumaa
sellest, mis on konkursi eesmärk ja kuidas võitjad välja valitakse. Lisaks valib EVEA "Ettevõtluse Sõbra". Eelmistel kordadel on selle tiitli saanud näiteks Raul Eamets ja Kersti Kaljulaid.
Väikeettevõtte jaoks on tihti suurimaks väljakutseks kapitali kättesaadavus. Saates teeme juttu kahest võimalikust finantseerimisvariandist. Hüpoteeklaen
u laenuvaldkonna juht Andrus Soodla
selgitab, kuidas ettevõtted saavad kinnisvara tagatisel ka riskantsemate ja varajases faasis investeeringute jaoks rahastust.
Kui aga äri juba hästi toimib, on võimalik sellist projekti pangalaenuga finantseerida. Coop Panga juht Arko Kurtmann
selgitab, millised projektid ja ettevõtted saavad pangast rahastust ning millised on ka "punased laternad".