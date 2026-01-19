Möödunud aasta parimad väikeettevõtjad selguvad märtsis Südi konverentsil

Kurtmann heidab ka üsna optimistliku vaate tulevikku ja loodab, et käesoleval aastal hakkab Eesti majandus taas elavnema.

Parimad väikeettevõtted kuulutatakse välja 11. märtsil Südi konverentsil.

Auhinnagala ja konkursside kohta saab lisainfot sündmuse kodulehelt www.sydi.ee

Saadet juhib Hando Sinisalu.