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Ettevõtja kindlustunne paranes, tarbija muutus pessimistlikumaks

Kaubandus-, teenindus- ja tööstusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut paranenud, ehitussektori ettevõtjate hinnangud kindlustundele jäid septembriga võrreldes samaväärseks, kuid tarbijate kindlustunne vähenes oluliselt, teatas statistikaamet.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks muutus tarbijate kindlustunne oktoobris järsult kehvemaks ja milliseid riske näeb Lenno Uusküla lähikuudel;
  • millistes sektorites paranes ettevõtjate vaade müügile ja nõudlusele ning miks ehitajate suurim mure püsib.
Ettevõtjate parima kindlustunde leiab praegu kaubanduses.
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