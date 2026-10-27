Ettevõtja kindlustunne paranes, tarbija muutus pessimistlikumaks

Kaubandus-, teenindus- ja tööstusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut paranenud, ehitussektori ettevõtjate hinnangud kindlustundele jäid septembriga võrreldes samaväärseks, kuid tarbijate kindlustunne vähenes oluliselt, teatas statistikaamet.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks muutus tarbijate kindlustunne oktoobris järsult kehvemaks ja milliseid riske näeb Lenno Uusküla lähikuudel;
- millistes sektorites paranes ettevõtjate vaade müügile ja nõudlusele ning miks ehitajate suurim mure püsib.