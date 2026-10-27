Euribori tõus toetab taas pankade kasumikasvu

Tallinna ärikinnisvaraturg on 2026. aasta sügiseks jõudnud seisu, kus linnapilti muudavad suured arendused, samas kui nõudlus uute pindade järele on tagasihoidlik, analüüsis Swedbanki kinnisvarasektori juht Ero Viik.
Järgmise kahe aasta jooksul valmib Tallinnas ja selle lähivaldades vähemalt üle 4100 uue kodu, kuid praegune müügitempo jääb sellele selgelt alla. Arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.