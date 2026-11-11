Järelevalve käskis Isamaal kanda 11 000 euro suurune keelatud annetus riigi tuludesse
Isamaa sai meediaagentuurilt Inspired Universal McCann pika maksetähtajaga arve. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leidis, et tegu on keelatud annetusega ning kohustas erakonda maksma välditud viiviste summa riigi tuludesse.
Poliitikud, kes räägivad üpris konkreetselt sellest, kuhu kõikjale tuleks raha juurde panna ja kuidas makse alandada, ent jube uduselt katteallikatest ja kärbete sisust, on osa probleemist, mitte lahendusest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?