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  • 29.06.26, 09:04

Fastlink naaseb võlakirjaturule kuni 8,5% intressiga ja jätkab kasvuga

Leedu telekommunikatsiooniettevõte Consilium optimum, mis tegutseb kaubamärgi Fastlink all, tuleb pärast pooleteiseaastast pausi tagasi võlakirjaturule. Ettevõte emiteerib kuni 8 miljoni euro väärtuses võlakirju, et refinantseerida senised kõrgema intressiga kohustused ning rahastada edasist laienemist.
(vasakult) Fastlinki asutaja ja tegevjuht Vitalijus Romualdas Andrijauskas ja asejuht Denis Savrackij.
  • (vasakult) Fastlinki asutaja ja tegevjuht Vitalijus Romualdas Andrijauskas ja asejuht Denis Savrackij.
Investoritele pakutakse 8–8,5% suurust aastast kupongimäära, mille lõplik tase kujuneb oksjoni käigus. Balti investoritele on tegemist harva avaneva võimalusega investeerida ühe Leedu kõige kiiremini kasvava telekommunikatsiooniettevõtte võlakirjadesse.

Madalamad intressid vabastavad raha kasvuks

Uue emissiooni abil refinantseeritakse kaks 2024. aastal emiteeritud võlakirjaseeriat – 5 miljoni euro suurune emissioon 12% intressiga ning 3 miljoni euro suurune emissioon 9% intressiga. Euroopa Keskpanga intressimäärade langus ja ettevõtte tugevamad finantstulemused võimaldavad kaasatud kapitali refinantseerida soodsamatel tingimustel.
“Uue võlakirjaemissiooni abil saame refinantseerida oma võla soodsamatel tingimustel ja suurendada vaba rahavoogu. Madalamatest intressimääradest tekkiv kokkuhoid suunatakse ettevõtte edasise laienemise rahastamiseks,“ räägib Fastlinki asutaja ja tegevjuht Vitalijus Romualdas Andrijauskas.
Varasemate võlakirjaemissioonide abil kaasatud raha investeeriti fiiberoptilise võrgu laiendamisse, serverivõimsuse suurendamisse, uute teenuste arendamisse ning tööprotsesside automatiseerimisse.
Ettevõtte hinnangul on investeeringud juba märkimisväärselt ka vilja kandnud.
“Laienesime nii piirkondadesse, kus meie nimi on olnud tuntud juba aastaid, kui ka kiiresti arenevatesse uutesse linnaosadesse,“ ütleb Andrijauskas.
Liitu VEEBISEMINARIGA, kus Fastlinki juhtkond ettevõtte arengut ning 8 miljoni euro suurust võlakirjaemissiooni tutvustab. Osale ja saa ülevaade emissiooni tingimustest ja investoritele olulisest infost.

Investeeringud kasvatasid turuosa

Leedu sideameti RRT andmetel oli Fastlink 2026. aasta esimese kvartali seisuga alates 2023. aastast fiiberoptilise interneti teenusepakkujate seas suurima turuosa kasvuga ettevõte. Selle turuosa suurenes kolme aastaga 2,0 protsendilt 2,9 protsendini.
Ettevõtte enda andmetel katab Fastlinki fiiberoptiline võrk praegu ligikaudu 26% Vilniuse territooriumist ning 2027. aasta lõpuks soovitakse jõuda juba 30 protsendini.
Sama kiiresti on kasvanud ka ettevõtte tehniline võimekus. Kahe aastaga suurenes serverite teenindusvõime 63 000 kliendilt 85 000 kliendini ning kliendibaas läheneb stabiilselt 50 000 piirile.

Kiire kasv koos tugeva kasumlikkusega

Fastlinki viimaste aastate finantsnäitajad peegeldavad kiiret kasvu. Viimase viie aasta jooksul on ettevõtte käive kasvanud keskmiselt 25% aastas. Ainuüksi 2025. aastal suurenes käive 46%, ulatudes 8,8 miljoni euroni.
2025. aastal oli ettevõtte EBITDA 4,8 miljonit eurot ning puhaskasum ligikaudu 2 miljonit eurot.
Ettevõte suutis kiire kasvu juures säilitada ka sektori ühe kõrgema kasumlikkuse. EBITDA marginaal ulatus 54,6 protsendini ning puhaskasumi marginaal ligikaudu 23 protsendini.
Portaali rekvizitai.lt andmetel jäid Fastlinki peamiste konkurentide puhaskasumi marginaalid 2025. aastal vahemikku –9% kuni 18%.

Telekomisektor pakub investorile stabiilsust

Võlakirjaemissiooni korraldav finantsvahendusettevõte OSUM Securities peab Fastlinki emissiooni kohalikul turul haruldaseks võimaluseks.
“Praegu domineerivad Leedu võlakirjaturul kinnisvara- ja finantssektori ettevõtted, mille emissioonid moodustavad kuni 60–70% kogu pakkumisest. Fastlinki võlakirjad annavad võimaluse investeerida ühe Leedu telekommunikatsioonisektori kiiremini kasvava ettevõtte võlakohustustesse ning selliseid võimalusi kohtab turul harva,“ ütleb OSUM Securitiesi tegevjuht Tadas Teresevičius.
Tema sõnul peetakse telekommunikatsioonisektorit investorite jaoks üheks stabiilsemaks tegevusalaks, sest ettevõtted pakuvad teenuseid, millest kliendid ei loobu ka majanduskeskkonna halvenemisel ning suurem osa lepingutest sõlmitakse mitmeks aastaks.
Andrijauskase hinnangul toetab ettevõtet ka asjaolu, et Fastlink kuulub hinnatasemelt turu soodsaimate teenusepakkujate hulka.
“2008. aasta majanduskriisi ajal valisid paljud kokkuhoidu otsinud kliendid just Fastlinki paketid ning see kasvatas meie kliendibaasi. Sarnane trend võib korduda ka ebakindlamatel aegadel,“ ütleb ta.

Investorite kaitseks on kehtestatud ranged tingimused

Pakutavad võlakirjad on tagatud esimese järjekoha pandiga klientidega sõlmitud lepingutest tulenevatele nõuetele.
Fastlinki ühe kliendilepingu keskmine aastane väärtus on ligikaudu 180 eurot. Alates 2021. aastast on klientide arv kasvanud keskmiselt 25% aastas ning ulatus 2025. aasta lõpuks umbes 43 000-ni. Teenuslepingu keskmine kestus on 28 kuud.
Lisakaitseks on emissioonile kehtestatud finantskovenandid, mis piiravad ettevõtte võimalust võtta ülemääraseid võlakohustusi. Nende järgi ei tohi netovõla suhe ületada neljakordset EBITDA-d ning omakapitali osakaal peab olema vähemalt 25%.
Praegu on mõlemad näitajad märksa tugevamad – netovõla suhe EBITDA-sse on ligikaudu 2,2 ning omakapitali osakaal umbes 36%.
Emissiooni kehtivuse ajal ei või ettevõtte aktsionärid maksta välja dividende, mis tähendab seda, et teenitud kasum jääb ettevõttesse ning toetab tasakaalustatud kapitalistruktuuri.

Võlakirju saavad märkida kõik Balti investorid

Emissiooni kogumaht on kuni 8 miljonit eurot ning võlakirjade tähtaeg kolm aastat. Aastane kupongimäär jääb vahemikku 8–8,5%, kusjuures lõplik määr selgub oksjoni käigus. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.
Pakkumine kestab 30. juuni - 15. juuli
Ettevõtte eesmärk on võtta võlakirjad emissiooni päeval kauplemisele Nasdaq First North turul, et need vastaksid investeerimiskonto tingimustele. Hiljemalt toimub noteerimine kolme kuu jooksul pärast emissiooni.
Võlakirju saavad märkida nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid kõigist kolmest Balti riigist. Neid saab osta enamiku piirkonnas tegutsevate pankade ja finantsvahendajate kaudu. OSUM Securitiesi kliendid saavad võlakirju omandada ostukomisjonita.

Eesmärk on pakkuda kõiki sideteenuseid ühest kohast

Fastlinki pikaajaline eesmärk on kujuneda ettevõtteks, mis pakub kliendile kõiki telekommunikatsiooniteenuseid ühest kohast.
Ettevõtte teenuste valik on juba praegu laiem kui enamikul konkurentidest ning fookus ei ole üksikute teenuste müügil, vaid terviklahendustel, mis loovad lisaväärtust nii kliendile kui teenusepakkujale.
Oluline kasvusuund on koostöö Vilniuse kinnisvaraarendajatega. Fastlink on loonud pikaajalised partnerlussuhted selliste ettevõtetega nagu Omberg Construction, Būsto ekspertai, Hanner ja Citus.
Lisaks interneti- ja televisiooniteenustele rajab ettevõte arendustes ka videovalve, madalpingesüsteemide ning muu telekommunikatsioonitaristu lahendusi. Tänu sellele on Fastlinkist saanud kinnisvaraarenduste täisväärtuslik partner juba projekteerimisetapis.
Koostöö annab ettevõttele sageli võimaluse olla esimene telekommunikatsiooniteenuste pakkuja uutes elamuarendustes.
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Ettevõtte rajaja paigaldas esimese kaabli ise

Consilium optimum on Leedu kapitalil põhinev ettevõte, mille asutas 2000. aastal praegune tegevjuht ja ainuomanik Vitalijus Romualdas Andrijauskas.
“2003. aastal paigaldasin oma kätega esimese magistraalse fiiberoptilise kaabli. See töötab laitmatult tänaseni,“ ütleb ta.
Tema sõnul ei näe ettevõte vajadust kaaluda müüki ning eesmärk on kasvada Leedu telekommunikatsioonisektori liidriks.
Praegu teeb Fastlink aktiivselt koostööd Leedu riikliku arengupanga ILTE-ga, mis on varem andnud garantii ühele ettevõtte võlakirjaemissioonile.
“Naaseme turule oluliselt tugevama bilansi ning selge eesmärgiga kasvatada 2027. aastaks oma fiiberoptilise võrgu katvus Vilniuses 30 protsendini,“ ütleb Andrijauskas.
Meeldetuletus: võlakirjadesse investeerimine on seotud riskidega. Enne investeerimisotsuse tegemist tuleks tutvuda emissioonidokumentidega ning hinnata investeeringuga kaasnevaid riske.
* Võrdluses osalesid järgmised Leedu fiiberoptilise interneti teenusepakkujad: Telia, Cgates, Init, Balticum, Splius ja Penkių kontinentų komunikacijų centras.

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Uudised
  • 30.09.26, 10:00
Euroopa gaasiturg pöördus pea peale. Eksperdid kardavad riikide sekkumist
Uudised
  • 30.09.26, 09:21
Meelis Kiili ja Leo Kunnas pürgivad riigikogusse Keskerakonna nimekirjas
Saated
  • 30.09.26, 08:44
Uibo Eesti 200 ja Roheliste ühinemise plaanist: konservatiivne laine võtab maad, mõistlik on jõud ühendada
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