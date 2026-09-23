Ministeerium plaanib päästeameti kooskõlastuse eramuehitusest välja võtta

Jõusaali- ja erootikakaupade ärimees ning Tallinki aktsionär Timo Majuri ostis Ilmandu küla villa nullindate algul, kui see seisis räämas pooleli jäetud ehitisena. Remont pidi olema aastatepikkune projekt, aga kärsitus sai võitu. Ühel tutvumiskülastusel marssis ta sisse, makrofleks käes, ja pihustas kinni kõik praod, mis silma jäid.