Ministeerium plaanib päästeameti kooskõlastuse eramuehitusest välja võtta
Siseministeerium saatis kooskõlastamisele tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu, mis muudab üksikelamute, suvilate, aiamajade ja eramute abihoonetega seotud ehitus- ja kasutuslubade menetlemise kiiremaks.
Jõusaali- ja erootikakaupade ärimees ning Tallinki aktsionär Timo Majuri ostis Ilmandu küla villa nullindate algul, kui see seisis räämas pooleli jäetud ehitisena. Remont pidi olema aastatepikkune projekt, aga kärsitus sai võitu. Ühel tutvumiskülastusel marssis ta sisse, makrofleks käes, ja pihustas kinni kõik praod, mis silma jäid.
Aastaid legaliseerimata olnud elamud, samuti garaažid, saunad ja muud väiksemad kinnisvaraobjektid ei pruugi peagi enam omanikele peavalu valmistada. Planeeritavad muudatused ehitusseadustikus vähendavad oluliselt bürokraatiat ning mõnel juhul ei ole enam vaja isegi ehitusluba.