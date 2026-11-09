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Tööriiete ostmine tundub lihtne. Miks kulub ettevõtetel sellele nii palju aega ja raha?

Kui tööpükste põlveosad vaid mõne kuuga läbi kuluvad, ei pruugi süüdi olla kehv materjal, vaid hoopis vale püksimudel, mis ei sobi inimesele, kes suure osa tööpäevast põlvili veedab. Korralikult läbimõeldud tööriiete ja isikukaitsevahendite süsteem aitab ettevõttel säästa aega, vältida vigu ning tagada töötajatele just nende tööks sobiva varustuse. Kas ettevõttel on vaja inimest, kes aitaks neil tööriideid valida?

Onninen pakub ettevõtetele tööriiete ja isikukaitsevahendite terviklahendust, mis aitab vähendada ajakulu ja vältida valikuvigu. Oliver Siili sõnul ei ole eesmärk üksikmüük, vaid süsteem: kokkulepitud tootevalik, suurused andmebaasis ja kiire järelteenindus koos logotamisega. Partneri Mascoti tööriideid valitakse töö iseloomu järgi ning valikus on ka kiivrid, kindad, prillid ja muu kaitsevarustus.

Onnineni isikukaitsevahendite ja tööriiete tootelahenduse juht Oliver Siili sõnul ei tähenda parim tööriietus kõige kallima mudeli valimist. Oluline on, et rõivad vastaksid töö iseloomule.
  • Onnineni isikukaitsevahendite ja tööriiete tootelahenduse juht Oliver Siili sõnul ei tähenda parim tööriietus kõige kallima mudeli valimist. Oluline on, et rõivad vastaksid töö iseloomule.
  • Foto: Onninen
Esmapilgul tundub vastus lihtne: ei ole. Tööriided ostetakse ära, töötajad panevad need selga ja töö võib alata. Tegelikkuses kulub ettevõtetel tööriiete valimisele ja haldamisele üllatavalt palju aega ning raha. Milline mudel valida ja kas see vastab nõutud standarditele? Millised suurused tellida ning kuidas tagada see, et aasta pärast saaks uus töötaja samasuguse varustuse, ilma et kogu protsessi tuleks uuesti alustada?
Nende küsimustega puutub Onninenis iga päev kokku isikukaitsevahendite ja tööriiete tootelahenduse juht Oliver Siil. Tema töö ei ole lihtsalt tööjopet või -pükse müüa, vaid ta aitab ettevõtetel üles ehitada süsteemi, mis toimib ka aastate pärast.
„Meie eesmärk ei ole teha ühekordset müüki. Tahame pakkuda toimivat lahendust: õiged tööriided ja isikukaitsevahendid, meie andmebaasis salvestatud kokkulepitud tootevaliku ning ülevaate vajalikest suurustest,“ ütleb Siil.
See tähendab, et ettevõte ei pea iga kord uuesti otsustama, millised püksid, jope või turvajalatsid tellida. Onninenil on ülevaade, milliseid mudeleid ettevõte kasutab ja milliseid suurusi töötajad vajavad.
„Kui töötaja näiteks lõhub tööpüksid või ettevõttesse tuleb uus inimene, on vajalik info meil olemas ja saame kiiresti komplekti kokku panna. Soovi korral lisame tööriietele ka ettevõtte logo ning inimene saab uue varustuse kätte ühe käiguga.“ See aitab kokku hoida kõikide aega.

Õige lahendus sünnib töötingimusi tundes

Siili sõnul ei ole olemas tööriiet, mis sobiks kõigile. Enne soovituste andmist tuleb mõista, millist tööd inimesed tegelikult teevad. „Kõigepealt uurime, millised on töötingimused ja mida inimesed päeva jooksul teevad. Kas töötatakse peamiselt siseruumides või väljas? Kas ollakse palju põlvili, kasutatakse ketaslõikurit või puututakse kokku kõrgepingega? Alles siis saab hakata sobivaid lahendusi pakkuma,“ selgitab ta.
Siil külastab ettevõtteid ka kohapeal ja võtab kaasa mitu erinevat tööriiete komplekti. Nii saavad töötajad rõivaid proovida ning võrrelda, milline mudel sobib nende tööks kõige paremini.
„Kõige väärtuslikum tagasiside tuleb inimestelt, kes neid riideid iga päev kannavad. Jätame näidised ettevõttesse mõneks päevaks, et töötajad saaksid neid rahulikult proovida ja oma arvamuse kujundada. Me ei taha, et otsus sünniks kiirustades,“ ütleb ta.

Väikesed detailid võivad palju muuta

Parimad lahendused sünnivad sageli väikestest tähelepanekutest. „Hommikuti käin tihti Expressi müügisaalis klientidega rääkimas. Vahel piisab inimese tööriiete vaatamisest. Kui pükste põlveosad on pidevalt kulunud, on selge, et inimene töötab palju põlvili. Siis tuleb leida püksid, mis sellele paremini vastu peavad. Ketaslõikuriga töötav inimene vajab aga teistsugust varustust kui näiteks elektrik,“ räägib ta.
Suurima kohapealse valiku tööriideid ja isikukaitsevarustust leiab Lasnamäe, Mustamäe, Tänassilma ja Tartu Expressidest. Baasvalik on kohapeal olemas ka Kalamaja, Jõhvi, Narva ja Pärnu esindustes. Kogu valik koos tellimisel toodetega on leitav e-poest www.onninen.ee.

Mõnikord võib määravaks saada ootamatu detail

„Üks klient ütles mulle, et talle ei meeldi tööpüksid, sest noahoidja trukk kriibib autos istudes nahkistet. Mascoti pükstel saab selle truki aga lihtsalt eemaldada. Näitasin talle, kuidas seda teha, ja ta ostiski püksid. Sellised pisiasjad võivad inimese jaoks olla väga olulised.“
Siili sõnul ei tähenda parim tööriietus kõige kallima mudeli valimist. Oluline on, et rõivad vastaksid töö iseloomule. „Näiteks kaarleegi eest kaitsev tööriietus on mõeldud elektrikule, kes töötab kõrgepingeseadmete juures. Kui elektrik paigaldab peamiselt juhtmestikku, pistikupesasid või valgusteid, ei pruugi tal nii kõrget kaitseklassi vaja minna.“
Tellimisel on saadaval ka MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE tootesari, mis sobivad töötamiseks eriti ohtlikes keskkondades, kus on vaja kõrgeimat kaitset – näiteks nafta-, gaasi- ja tuuleenergiasektoris või keskkondades, kus esineb leekkaare oht.
Siili sõnul on nõustamise eesmärk leida tasakaal tööohutuse, mugavuse ja kulude vahel. „Aitame valida lahenduse, mis sobib kõige paremini konkreetsele inimesele ja tööle.“

Miks just Mascot?

Üks põhjus, miks Onninen valis oma partneriks Taani tööriidetootja Mascoti, on ettevõtte põhjalik tootearendus. Mascoti moto Tested to Work kirjeldab hästi seda, kuidas uusi tööriideid luuakse. Siil on käinud Taanis Mascoti arenduskeskuses ja näinud, kuidas tööriideid laboritingimustes katsetatakse. „Seal testitakse materjalide kulumiskindlust, venivust, veekindlust ja paljusid teisi omadusi. Näiteks kastetakse jalanõusid tuhandeid kordi vette, et kontrollida, kuidas need päriselt vastu peavad,“ kirjeldab ta.
Pärast laborikatseid testitakse tooteid reaalses töökeskkonnas. „Tööinimesed kannavad neid oma igapäevatöös ja annavad tagasisidet. Toode jõuab tootmisse alles pärast vajalike muudatuste tegemist,“ selgitab Siil.
  • Tööriiete valik Lasnamäe Expressis
  • Foto: Onninen
Mascoti tugevuseks peab Siil ka seda, et ettevõte arendab ise oma materjale. Erilist tähelepanu pööratakse liikumismugavusele: venivad kangad ja läbimõeldud lõiked aitavad tagada, et tööriided ei takistaks töötamist. „Hea tööriie peab töötama koos inimesega. Kui pead mõtlema sellele, et püksid kisuvad või jope piirab liikumist, kulub osa energiast valesse kohta. Mugavus ei ole luksus, vaid töötegemise oluline osa.“

Ettevõtte logoga tööriided

Lisaks tööriietele endile pakub Onninen ka logotamise teenust. Ettevõtte tunnused kantakse tööriietele kohapeal spetsiaalsete kuumpressidega, mis võimaldavad neid peale kanda nii ülerõivastele, särkidele, nokamütsidele kui ka püksisäärtele.
Kliendil tuleb saata ettevõtte logo failina Onninenile ning märkida, millistele tööriietele ja kuhu see paigutada soovitakse. Seejärel tellib Onninen koostööpartnerilt kuumpressimiseks ettevalmistatud märgistused ning kannab need Expressis tööriietele. Kõik logod taluvad tavapärast masinpesu ning professionaalset pesumajahooldust.
Oma ettevõtte logo lisamiseks riietele tuleks võtta ühendust otse Oliver Siiliga emailil [email protected]

Rohkem kui tööriided

Lisaks tööriietele saab Onninenist kõik peamised isikukaitsevahendid, mida paigaldajad igapäevatöös vajavad: kaitseprillid, visiirid, kuulmekaitsmed, kõrvatropid, kiivrid, eritöödeks mõeldud kindad ja turvajalatsid. Valikus on näiteks lõikekindlad kindad ventilatsiooni- ja karkassipaigaldajatele, spetsiaalsed keevituskindad ning mitmesugused kaitsekiivrid.
Eriti tõstab Siil esile Milwaukee BOLT-süsteemiga kiivreid. Samale kiivrile saab vajaduse järgi kinnitada kuulmekaitsmed, visiiri, pealambi ja muud lisatarvikud ning neid kiiresti eemaldada või külge panna. Nii saab kiivrit kohandada konkreetse töö järgi.
Milwaukee isikukaitsevahendite valik on Onninenis juba praegu mitmekesine ja laieneb järk-järgult. Siili sõnul on eesmärk sama nagu tööriiete puhul: aidata kliendil leida töö iseloomule vastav terviklahendus, kus kõik vajalikud isikukaitsevahendid sobivad omavahel kokku ja vastavad nõutud ohutusstandarditele.
Võta ühendust:
Oliver Siil
isikukaitsevahendite ja tööriiete tootelahenduse juht, Onninen AS
[email protected]
Lugu ilmus algselt Onnineni digiajakirjas 3/2026.
AS Onninen pakub toote- ning infolahendusi kütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri-, ventilatsiooni-, jahutuse- ja külmatehnika valdkonna professionaalidele – ehitajatele, paigaldusfirmadele, kinnisvarahaldajatele ja tööstusettevõtetele, aga samuti ka avalikule sektorile ning kaubandusettevõtetele. Onninen kuulub Kesko Grupi ehituse ning tehnilise kaubanduse divisjoni.
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Uudised
  • 09.11.26, 16:00
Vesinikusektori lobigrupp muretseb kaotsiminevate toetusmiljonite pärast
Uudised
  • 09.11.26, 15:34
Kaitseministeerium: Dataseli hankes olid selged puudujäägid
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