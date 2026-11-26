Soome ja Norra juhid otsisid Vene liidri Vladimir Putiniga otsekontakti oligarhi vahendusel, et talle teada anda, et neil pole kavatsust sulgeda Moskva jaoks elutähtsat laevateed, kirjutas The Wall Street Journal.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudsid Alexander Stubb ja Jonas Gahr Støre Vladimir Putiniga otsekontaktini ning miks kasutati selleks oligarhi abi;
- mida püüdsid Soome ja Norra juhid Putinile Läänemere laevatee kohta kinnitada ning kuidas kommenteeris olukorda Kreml Dmitri Peskovi kaudu.