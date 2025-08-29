Tagasi 29.08.25, 14:37 Toidutööstust ootab jõhker põnts Seakatku jõudmine Eesti suurimasse seafarmi EKSEKO toob kaasa valusad muutused kodumaises toidutootmises, ütlesid Äripäeva ajakirjanikud arvamussaates “Äripäev eetris”.

EKSEKO seafarmi tabas sel nädalal sigade Aafrika katk.

Foto: Julia-Maria Linna

“Seakasvatust ja lihatööstusi ootab jõhker põnts, mis lööb valusalt tõenäoliselt just väiksemaid tegijaid,” ütles Martin Johannes Teder. Aivar Hundimägi vaidles talle vastu ja arvas, et raskustesse võivad sattuda ka suuremad kodumaised tööstused, kes peavad leidma nüüd alternatiivsed varustajad. “Võib tekkida doominokivide kukkumise efekt, sõltub sellest, kui tugevatel jalgadel on praegu Eesti toidutootjad ja seakasvatajad,” märkis ta.

Teder, Hundimägi ja Laura Saks olid veendunud, et seakatku üritavad enda turuosa võitmiseks kasutada importöörid ning importliha osakaal suureneb. Tõenäoliselt kerkib ka sealiha hind.

Lisaks seakatkule räägiti saates pereettevõtetest, statistikaameti keskmise palga statistika fopaast, sel nädalal avalikustatud majanduskasvu prognoosidest, ühiskonda vihastanud valitsusliidu liikmete maksulangetuste ja palgatõusu lubadustest ning Tartumaal alla kukkunud ja plahvatanud droonist.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuula saadet “Äripäev eetris” siit: