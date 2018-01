Välistöötaja palkamine eelmise sajandi tasemel

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ehkki Eesti on Euroopa Liidu vaba tööjõuturu tingimustes elanud juba üle 13 aasta, on meie migratsiooniseadused endiselt 90ndates.

“Oleks vaja vaadata suuremat pilti. See, mis oli aastal 1990, ei ole praegu enam mõistlik. Inimeste töö- ja elusoovid on muutunud ning me seisame silmitsi sootuks teiste probleemidega. Mujal maailmas on suhtumine juba üldisemalt selline, et tullakse ja minnakse. Eriti hea näide on muidugi Austraalia, kus seda igati soodustatakse. Ka Austraalia enda noored käivad Euroopas tööl. Esmalt on vaja aga muuta suhtumist. Küll siis ülejäänud asjad järgi tulevad,” ütles Einberg.

Välismaalasest töötaja Eestisse tööle vormistamine on nii ettevõtetele kui ka siia tööle asunud inimestele üks aeganõudev asja­ajamine, mis võib kesta kuid. “Oleme isegi inimesi Eestist välja saatnud, sest 90 päeva kehtiv viisa oli kohe läbi saamas ning inimesel polnud ikka veel tööluba,” tõdes Einberg.

Kes kannab elamiskulud?

Esimene komistuskivi on tema sõnul elukoha leidmine koos sissekirjutusvõimalusega. Kui seda ei ole, ei saa hakata taotlema ei ID-koodi, ega -kaarti, rääkimata perearstist ja muust. “Meie korteriomanikud ei ole eriti agarad seda võimalust pakkuma ning teatavat umbusku tuntakse ka välismaalaste ja nendega kaasneva keelebarjääri ees. Olen ise enda juurde koju mitu välismaalast sisse kirjutanud, et inimesed saaksid hakata võimalikult kiiresti asju ajama.”

Seni, kuni töötajal eluaset aga pole, peab tema majutamise eest hoolitsema ettevõte. See on aga kulu, mida meie maksuametnikud ei kipu eriti lahkelt ettevõtlusega seotud kulude alla liigitama. “Paljuski sõltub see sellest, kuidas asju põhjendada. Minu seisukoht on, et kui ettevõttel on kasutusel korter, mida antakse oma töötajale ajutiselt kasutada, on see ettevõtjale oluline investeering ja see on ettevõtlusega seotud kulu. Maksuamet võib seda muidugi teisiti tõlgendada,” ütles Pärdi.

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna talituse juhataja Tiina Normaku sõnul sõltub kõik sellest, kas inimene omab töökoha lähedal elukohta või mitte. Ehk kui on tegemist ajutiselt korteriotsingul oleva välis­maalase majutamisega, on see tema sõnul ettevõtlusega seotud kulu. Kui töötaja on aga oma ametlikuks elukohaks registreerinud korteri lähemal kui 50 km töökohast, läheb see juba erisoodustuse alla. Küll aga peab tööandja arvestama seda, et hüvitataval summal on kindlad piirangud ning näiteks korteri üüri- ja hotellikulu see igakuiselt enam ei kata.