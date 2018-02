Neivelt: ükski poliitik ei taha pensionikogujaid esindada

Kui riik sunnib inimesi teise pensionisambasse raha panema, peavad poliitikud ja ametnikud ka kaitsma inimeste huve. Aga kui poliitikud pensionikogujaid ei esinda, tuleb kogumine muuta vabatahtlikuks, leiab Tuleva asutaja Indrek Neivelt.

See, et teine sammas ei ole piisav, ei ole uudis, vahendab Neivelt Tuleva kodulehel oma Vikerraadiole antud päevakommentaari. „Meie pensionifondide esindajad on korduvalt rääkinud, et teisest sambast ei piisa ja vaja oleks paigutada ka kolmandasse sambasse. Nad on lähenenud probleemile väga fondide keskselt,“ nendib ta.