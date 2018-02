Ministeerium: tööta noorte inforegister põhiseadust ei riiva

Sotsiaalministeeriumi kava panna omavalitsused rohkem tegelema noortega, kes ei tööta, ei otsi tööd ega õpi, on põhiseadusega kooskõlas ning sama meelt on ka õiguskantsler, kinnitab ministeerium.

Jaanuari lõpus märkis andmekaitse inspektsioon, et hõivest langenud noortega tegelemise eelnõu juures tekib kahtlus, kas see ikka on põhiseadusega kooskõlas.

„Sotsiaalkomisjonis on arutelude käigus vastatud ka andmekaitse inspektsiooni tähelepanekutele ning väidetele, mis viitavad, et eelnõu on põhiseadusega vastuolus,“ selgitas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Silvia Peets.