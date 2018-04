Isikuandmete töötlemine saab jäigad raamid

25. maist hakkab isikuandmete kaitse õigust reguleerima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis annab tugevama kontrolli oma isikuandmete üle.

Näiteks võib nõuda Google’ilt, telefonisideoperaatorilt või postimüügiportaalilt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist. Ettevõtjad ja organisatsioonid kohustuvad ka teavitama inimest tema isikuandmete ründamisest. Samuti peavad nad teavitama Andmekaitse Inspektsiooni.

Vastutus rikkumiste eest läheb suuremaks ja maksimaalne trahv isikuandmete töötlemise põhimõtete eiramise eest võib olla kuni 20 miljonit eurot või kuni neli protsenti juriidilise isiku käibest.

Üldmäärus jätab liikmesriigile võimaluse täpsustada isikuandmete kasutamise erijuhtumeid, mille kohaselt on näiteks alaealise isikuandmete töötlemise lubatud alampiir 13-16 eluaastat. Eestis on eelnõu kohaselt lapse isikuandmete töötlemine lubatud juhul, kui laps on vähemalt 13-aastane.

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu esimene lugemine on riigikogul plaanis 9. mai täiskogu istungil.