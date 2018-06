Sadam hoiatab Saaremaa silla dotatsiooni eest

Peamine küsimus Saaremaa silla rajamise mõttekuse ümber seisneb selles, kas ühiskond on valmis sellised dotatsioonisummad leidma, ütles Saaremaa vahel kurseerivat laevaliini juhtiva TS Laevade juht Jaak Kaabel Eesti Päevalehele.

„Kui vaadata arvude poolt, siis silla dotatsioonisoov on ligi kolm korda suurem kui praegu parvlaevadele. Mul kodanikuna tekib küsimus, kas see oleks kõige efektiivsem viis seda ühendust pidada,” ütles Kaabel intervjuus.

„Ega sild ei tähenda, et pole vaja hooldust ega ole tehnilisi küsimusi. Lund on vaja lükata. Kui see on tasuline, on kassad ja kassade ootejärjekorrad. See ei oleks Tallinna-Kuressaare maantee," lisas Kaabel, kelle hinnangul on Saaremaa silla küsimus pigem emotsionaalne kui ratsionaalne.

Jaanuaris teatasid kaks ettevõtjat Raivo Hein ja Raivo Kütt, et peavad plaani Saaremaa ühendamiseks. 400-500 miljonit eurot maksev sild tasuks nende hinnangul end ära 20 aastaga ning riik võiks neile anda kas kontsessiooni või liitud ühisettevõttega.

