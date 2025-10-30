Liveni müük kolmandas kvartalis kahanes

Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Design-build‘i hoonete tootja INHUS jätkab oma pikaajalist tegevust Rootsis. Ettevõte on just lõpetanud järjekordse elamuehituse projekti Jönköpingi linnas Munksjöni linnaosas, kus ehitati 197 korterit.