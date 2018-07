Lätlaste ABLV pank kaotas litsentsi

Likvideerimisel oleval ABLV Bankal tühistati krediidiasutuse tegevuse litsents, teatas Läti finants- ja kapitalituru komisjon FKTK. Komisjoni teatel jõustus Euroopa Keskpanga otsus Läti aja järgi 11. juuli südaööl.

Litsentsi tühistamise ajendiks oli tänavu märtsi alguses ABLV Banka aktsionäride koosolekul tehtud otsus pank likvideerida, et kaitsta klientide ja võlausaldajate huve, samuti võeti arvesse 12. juunil langetatud FKTK otsust käivitada panga likvideerimisprotsess.

"See on planeeritud ja seaduslik samm, mis ei mõjuta kuidagi likvideerimisprotsessi," kommenteeris FKTK juht Peters Putninš litsentsi tühistamise otsust. "Finants- ja kapitalituru komisjon jätkab kontrolli likvideerimisprotsessi üle varem kinnitatud plaani ja korra järgi," lisas ta.

Ka Läti Pank kinnitas, et seoses Euroopa Keskpanga otsusega on lõpetatud ABLV Banka osalus nende toetatud pankadevahelises makse- ja väärtpaberitehingute süsteemis.

ABLV Banka avalike suhete juht Jānis Bunte kommenteeris, et vastavalt EKP otsusele lõpetab pank maksed ja arved süsteemis TARGET-2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System). Enam ei saa teha ka otsekandeid kontodele, mille IBANi (International Bank Account Number) osa on AIZK, samuti on neljapäeva südaööst suletud kõik ABLV Banka klientide arvelduskontod. Likvideerimisprotsessis vajalike maksete jaoks on ABLV avanud arveldusarved teistes pankades.

Bunte märkis, et EKP otsus ei mõjuta kuidagi panga kreeditoride nõuete täitmist - nõudeid saab esitada kuni 18. septembrini. Samuti ei vabasta litsentsi tühistamine laenuvõtjaid oma kohustuste täitmisest, lisas Bunte.