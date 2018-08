Metallimüüjal kõva hoog sees

Äripäev 11. august 2018, 08:30

Valtsmetallifirma RGR Metalli äri kasvas mullu võimsalt, tõusu plaanib firma jätkata ka tänavu ning avada ka kontori Lätis.

RGR Metalli põhitegevusala on valtsmetallide import-eksport ning nende jae- ja hulgikaubandus. Kaubaportfellis on näiteks armatuurteras, lehtmetall, valtsitud torud ning roostevaba teras. Ettevõtte laod asuvad Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

Käivet tehti mullu üle 38,8 miljoni euro, mida on aasta varasemaga võrreldes koguni 36% võrra enam. RGRi ärikasum tegi samuti enam kui kolmandiku suuruse hüppe, tõustes 2 miljonilt pea 2,7 miljoni euroni.

RGR Metalli omanikering on küllatki lai. Suurim tükk ehk 43,5% firmast kuulub staažikale ettevõtjale Liidia Daniljukile, kellele osalus RGRis tõi mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 311. koha. Lisaks kuulub firmast 23,75% Jelena Maslile, 15% omanik on Ljudmilla Tjumetševa, pisut vähem kui 11% kuulub Inna Daniljukile ning võrdselt 7% osalusega on Jelena Masli ja Alexey Masliy.

RGR Metalli aastaaruandest selgub, et firma on otsustanud maksta eelmise aasta eest ka miljon eurot dividende. Ka pärast omanikutulu makset jääb firmale üle 16 miljoni euro jaotamata kasumit.

Ettevõtte töötajaskond kasvas mullu viie inimese võrra, keskmiselt oli RGR Metallil mullu 62 töötajat. Ühtlasi kasvas ka palgafond viiendiku võrra ning jõudis 1,18 miljoni euroni. Keskmine kuutasu töötaja kohta oli 1324 eurot.

Sel aastal on firmal plaan kasvu jätkata. “Planeerime 2018 aastal La?ti esinduse loomist, mu?u?gika?ibe suurendamist 10% vo?rra ja uute klientide leidmist,” seisab majandusaasta aruandes.