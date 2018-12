Simson: Vesterbacka tahab kohe kopa maasse lüüa

Majandusminister Kadri Simson ja erakonna Eesti 200 varivalitsuse liige Pirko Konsa tunnevad head meelt, et soomlased huvituvad aina enam Rail Balticust, mis võib hoogu lisada ka Tallinna–Helsingi tunnelile. Foto: Andras Kralla

Majandusminister Kadri Simsonil ei ole midagi Tallinna–Helsingi eratunneliprojekti vedava Peter Vesterbacka vastu, talle hoopiski meeldib ettevõtja entusiasm. Ainus mure on soomlase kannatamatus ja tahe alustada ehitusega enne vajalikke uuringuid, ütles minister Äripäeva raadio saates "Kuum Tool".

Kui avalikkusele on jäänud mulje, et Eesti ja Soome valitsused on põhimõtteliselt Peter Vesterbackaga koostöö tegemise vastu, siis Kadri Simson lükkas selle arusaama ümber. "Absoluutselt ei ole resoluutset vastuseisu. Olen ise korduvalt Vesterbackaga kohtunud, seda on teinud ka mu Soome kolleeg. Ilmselt tuleb skepsis sellest, et Vesterbacka on valmis kohe kopa maasse lööma ja ehitama hakkama ning ei saa aru, mida need riigid molutavad," naeris Simson.