Nädala lood: pangad kinnisvaraturu kallal ja Sõõrumaa uus juht püsis kuu aega

Sellel nädalal hindasid lugejad kõrgelt investor Toomase konverentsil esinenud kinnisvaraekspertide ja fondijuhtide üksmeelt laenuraha kallinemisest, Urmas Sõõrumaa ettevõtte uue juhi lühiajalist töötamist ja seaduselünka, mis lubas rohkem toetusraha noppida.

Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskuse endine juht Mati Pops pidas Urmas Sõõrumaa ettevõtte Rotermann City juhina vastu kuu aega.

"Selliseid asju ma ei kommenteeri üldse," ei olnud Pops nõus selgitama, miks nii kiiresti juhikohalt lahkus.

Mati Pops juhtis üle kümne aasta Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskust. Foto: Veiko Tõkman

Rotermanni kvartalit arendava Rotermann City juhatusse läks Pops mullu detsembris, kuid lahkus sealt juba läinud nädalal.

Kuidas kommenteeris Popsi lahkumist Urmas Sõõrumaa, loe pikemalt artiklist "Uus juht pidas Sõõrumaa juures vastu kuu aega".

Pangad kukutavad katuse kaela

Eelmise nädala lõpus korraldas investor Toomas konverentsi, kuhu tuli kokku 500 investeerimishuvilist. Teiste seas olid kohal ka kinnisvaraeksperdid ja fondijuhid, kes on ühel meelel, et laenuraha kallinemise ning vähenemise tõttu võtab turg sel aastal suuna alla.

Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam (vasakul) ja EfTENi juht Viljar Arakas näevad, et pankadelt rahastuse saamine on muutumas raskemaks. Foto: Tanel Meos

"Ma arvan, et 2019. aastal kukub katus kaela ja seda just pankade tõttu," arvas Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam. "Mis puudutab potentsiaalset seisakut, siis pankadel on väga suur roll kanda ning praegu näeme, et finantseeringu saamine on muutumas väga keeruliseks," rääkis ta oma kogemusest. Sama meelt on ka EfTENi juht Viljar Arakas.

Loe pikemalt artiklist "Pangad tõmbavad kinnisvaraturul katuse pealt".

Päikesepargi JOKK

Eestit eelmisel aastal tabanud päikeseelektrijaamade buum sai hoogu seaduse tõlgendusest, mille järgi on võimalik suured, mitmemegavatised jaamad jagada eri liitumispunktide abil kunstlikult väikesemaks ja saada sel kombel rohkem toetust.

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni tegevjuhi Andres Meesaki sõnul on ettevõtetel ka edaspidi mõttekas 100kilovatine võimsus kaheks jagada. Foto: Liis Treimann

Eelmise aasta buumiga tuli Eestisse juurde 100 megavatti uusi päikesepaneele. Üks silmatorkavaimaid juhtumeid omapäraste mitmeosaliste parkide seas on Pärnu linnavalitsusele kuuluva Paikre OÜ ja Infortarile kuuluva Eesti Gaasi ühisprojekt. Kokku 3 miljoni eurose investeeringu tulemusel valminud Eesti suurim, 4megavatine päikesepark on jaotatud neljaks väikesemaks pargiks. Äriregistris on selleks registreeritud neli ettevõtet: Pärnu Päikesepark 1 OÜ, Pärnu Päikesepark 2 OÜ ja nii edasi.

Loe pikemalt artiklist "Seaduselünk lubas rohkem toetusraha noppida".

Liider vahetus

Tallinna börsi valitsevad institutsioonid ja insaiderid – ettevõtte juhtkonda kuuluvad inimesed, kellele kuulub lõviosa ettevõtetest. Neist kõige jõukam mees on tänavu Toomas Annus.

Ehitusettevõtja Toomas Annus (vasakul) sai jõukaima insaideri tiitli endale pärast seda, kui Armin Karu oma osaluse kasiinofirmas maha müüs. Foto: Eiko Kink

Merko Ehituse suuromanik Toomas Annus võitis tänavuse edetabeli ligi 77 miljoni euroga, mis kõik on paigutatud Merko Ehituse aktsiatesse. Talle kuulub ehitusfirmas enamusosalus. Annusele tõi võidu suure konkurendi – Armin Karu – kadumine börsifirmade insaiderite hulgast.

Vaata Äripäeva Insaiderite TOPi ja loe pikemalt artiklist "Rivaali kadumine tegi Annusest rikkaima insaideri".

Superstaaride meelitaja

Mida on ühist Rammsteinil, Foo Fightersil, Red Hot Chili Peppersil, Bon Jovil, Guns N' Rosesil ja Metallical? Kõik nad on toonud eestlaste ette üks inimene.

Kontserdiagentuuri Live Nation Entertainmenti Baltimaade kontori peapromootor Eva Palm nimetab oma tegevusala stressirohkeks ja vastutusrikkaks. Foto: Andras Kralla

Maailma ühe suurima kontserdiagentuuri Live Nation Entertainmenti Baltimaade kontori peapromootor Eva Palm on Eestisse ja teistessegi Balti riikidesse toonud umbes kolmveerandi siia jõudnud välisartistidest.

Milline on promootorielu? Loe pikemalt artiklist "Superstaaride maaletooja astub varjust välja".

Kuidas saavutab edu väikeettevõtja?

"Ärkasin enne kuut üles. Tulin tootmishoone juurde ja hakkasin lund lükkama. Siis sõitsin Elvasse ja tõin ühe töötaja tööle. Siis oli mahti tass kohvi juua. Seejärel pisiremontisin üht seadet. Siis läksin ja aitasin ühel töötajal isa auto peale tõsta, et ta saaks isa arsti juurde viia. Siis lükkasin natuke lund, käisin kodus riideid vahetamas ja jõudsin enne kohtumist veel arvutis teha üht tööd, mille ma peaksin kindlasti tööpäeva lõpuks valmis saama," kirjeldas väikeettevõtja üht enda tavalist tööpäeva.

Rõngu Pagari juhi ja omanik Jaanus Peri Foto: Väinu Rozental

Pisikese poekesega alustanud Rõngu Pagari juht ja omanik Jaanus Peri on 23 aastaga kasvatanud soliidse käibega pagari- ja kondiitritööstuse. Rõngu Pagar on kolm aastat jutti olnud Gaselli TOPis ja on ka veebruari keskel avalikustatavas edetabelis.

Loe pikemalt artiklist "Rõngu Pagar kaupa lattu ei tooda".

Kapist välja

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel kirjutas mõni aasta tagasi, et Margus Linnamäe mõjukus lubaks teda Eesti esimeseks oligarhiks nimetada. Aga et mees eelistab niite tõmmata varjatult. Nüüd näeb Mandel, et sõltumatu meedia kattevarjus käib teatud maailmavaate ja poliitikute upitamine.

Meelis Mandel Foto: Raul Mee

"Kui üks oluline meediakanal kolmest hakkab ühe mehe tööriistaks, jätab see mõju kogu ajakirjandusturule ja seeläbi ka riigi demokraatia arengule," kirjutas Äripäeva peatoimetaja.

Loe pikemalt arvamusloost "Margus Linnamäe tuli kapist välja".