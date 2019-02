Viru Keemia Grupi mõõnaaeg lõppes

Viru Keemia Grupi 2018. aasta auditeerimata puhaskasum oli 24,9 miljonit eurot. Viimati lõpetas ettevõte majandusaasta puhaskasumis õlikriisile eelnenud 2014. aastal, teatas ettevõte.

Viru Keemia Grupi Ojamaa kaevandus. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Kontserni müügitulu kasvas 30 protsendi võrra 209 miljoni euroni. Kasumi ja käibe kasvu peamisteks põhjusteks olid nii paranenud turuolukord kui ka suurenenud tootmismaht, olulist mõju omas ka aktiivne töö kulude juhtimisel.

Erakordselt suure volatiilsuse juures oli 2018. aastal Brenti toornafta keskmine hind 72 dollarit barreli eest ehk kolmandiku võrra kõrgem aasta varasemast. „Esimese üheksa kuuga tõusis Brenti õlihind 30 protsenti, saavutades oktoobri alguseks viimase nelja aasta tipu – 86 dollarit barrel. USA õlitootmise kasv ja märgid maailmamajanduse jahtumisest kukutasid ta aasta lõpuks aga tagasi 53 dollari tasemele. Uus aasta on alanud küll taastumisega, aga sektorile omaselt on raske prognoosida, kas tõus jätkub või pöördub tagasi languseks,“ selgitas turul toimuvat Viru Keemia Grupi finantsdirektor Jaanis Sepp.

Kontserni tootmisüksused töötlesid aastaga ümber 4,76 miljonit tonni põlevkivi (+10 protsenti), millest saadi üle 620 000 tonni põlevkiviõlitooteid (+13 protsenti). Toodangu väljatulek paranes eelkõige tänu tehaste töörežiimide optimeerimisele. Toodangu kasvu põhjuseks oli kolme Petroteri tehase tööaja kasv 2,6 protsendi võrra 905 päevani ja täiendava Kiviter vabriku käivitamine aasta keskel. „Lisaks rekordilistele tootmismahtudele on rõõm tõdeda, et suutsime tõsta ka põlevkivi väärindamise efektiivsust. Toodete väljatuleku suurenemine toorme ühiku kohta parandab meie konkurentsivõimet ning võimalikult madal omahind on pikaajaliselt parim rohi õlituru volatiilsuse vastu,“ kommenteeris Sepp.

Kontserni tegevusest laekus 2018. aastal riigieelarvesse 40 miljonit eurot maksutulu, mis on eelmise aruandlusperioodiga võrreldes 13 protsendi võrra rohkem. Aasta lõpu seisuga töötas kontsernis 1767 töötajat.