Isamaa kedagi ei välista, aga võistlevatel pakkumistel ei osale

EKRE välistamine kestab juhtivatel erakondadel Helir-Valdor Seederi sõnul ainult niikaua, kuni on loota n-ö esimeste eelistuste realiseerumist. Foto: Liis Treimann

Riigikogus 12 kohta saanud Isamaa esimesed konsultatsioonid valitsuse moodustamiseks algavad juba täna, partei esimees Helir-Valdor Seeder kedagi välistada ei kavatse, kuid n-ö võistlevatel pakkumistel ka osaleda ei soovi.

Koalitsioone, mida praeguste valimistulemuste põhjal saab moodustada, on Seederi sõnul palju, isegi Reformierakonna, Isamaa ja EKRE omavahelist liitu ta välistada ei tahaks. "Enne valimisi on nad (Keskerakond ja Reformierakond) öelnud, et EKREga valitsust ei tehta, aga kui muud variandid ei ole võimalikud, siis küllap tuleb see teema tagasi," kommenteeris Seeder valimistel enim saanud parteide variante.

Isamaa ei näe vahet, kellega koalitsiooni teha, ei eelista ka sotsiaaldemokraate EKRE-le või vastupidi, sest ennekõike loeb see, mis on kirjas koalitsioonilepingus. "Meile ei jää ükski erakond takistuseks, miks mitte valitsusse astuda," ütles Seeder. Võimalik on ka see, et Isamaa jääb sootuks opositsiooni, erakonna juhi sõnul on eesmärk ennekõike saada valitsusse, kuid seda mitte iga hinna eest, kõik oleneb sellest, kui palju Isamaa valimisprogrammist ka koalitsioonilepingusse saab.

Üks tõsine teema on Isamaa jaoks endiselt teise pensionisamba küsimus, mille erakond lubas valimistel muuta vabatahtlikuks. "Kes meid läbirääkimistele kutsub, peab teadma, et see küsimus kindlasti üles kerkib, sest seda me oleme valijatele lubanud," ütles Seeder.

Teisalt oli valimistel teravalt teemaks praeguse tulumaksusüsteemi muutmine, mille sisse seadmise just Isamaa eelmises valitsuses saavutas. Näiteks Reformierakond on lubanud, et tulumaksuvaba miinimum peaks olema 500 eurot kõigile sõltumata sissetulekust. Maksureformi taha Seederi sõnul samuti koalitsiooni läbirääkimised ei jää. "Kui ainult suudetakse leida kõiki osapooli rahuldav lahendus, selline muudatus on väga kallis ja küsimus, kust rahalised vahendid tulevad, on ju endiselt üleval," ütles ta.

Siiani Isamaa ühegi erakonnaga veel läbirääkimisi pidanud ei ole, kuid esimesed eelkonsultatsioonid on neil Reformierakonnaga kell neli. "Reformierakonna juhatus otsustas kutsuda meid ja sotsiaaldemokraate konsultatsioonile, me kindlasti võtame kutse vastu. Ainus, mis jääb arusaamatuks, on see, et konsultatsioone soovitakse pidada ka Keskerakonnaga. Meie mingitel paralleelsetel läbirääkimistel või enampakkumistel kindlasti osaleda ei soovi," lisas Seeder.