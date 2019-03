May viib lahkumisleppe kolmandat korda hääletusele

Pärast seda, kui Theresa May parlamendis kolmapäeval kaks korda lüüa sai, hakkas kõlama järjest rohkem hääli, et peaminister peaks tagasi astuma Foto: Reuters/Scanpix

Kui briti parlamendisaadikud hääletavad täna EList lahkumisele lisaaja küsimise poolt, siis paneb peaminister Theresa May lahkumisleppe kolmandat korda hääletusele ning otsustab selle põhjal, kui suurt ajapikendust küsida.

Financial Times kirjutab, et May pani oma sõjakama lahkumise poolt olevad parteikaaslased ultimaatumi ette: kui praegune lahkumislepe, mis on parlamendis kaks korda suure enamusega maha hääletatud, saab ikkagi seaduseandja heakskiidu, siis küsitakse pikenduseks aega juuni lõpuni, et saaks viimased vajalikud ettevalmistused ära teha.

Kui lepe heakskiitu ei saa, siis tehakse ELile ettepanek oluliselt pikema pikendusaja saamiseks, mis tähendab omakorda, et Suurbritannia osaleb ka europarlamendi valimistel. Seda stsenaariumi eeldatavasti euroskeptikutest konservatiivid tahavad iga hinna eest vältida.

Eile taaskord parlamendis lüüa saanud peaminister esitab täna hääletuseks ettepaneku küsida pikendust, sest varasemate hääletustega on parlament kinnitanud, et ei soovi heaks kiita Suurbritannia lahkumislepet ega ole nõus leppeta lahkumisega. May hoiatas saadikuid, et leppeta lahkumise laualt mahavõtmisega ei ole ikkagi saadud toetust ühelegi plaanile, kuidas EList lahkumine siis välja näeb.

May varuplaan on Briti ärilehe andmetel veel see, et kui ta suudab kõhklevatele erakonnakaaslastele näidata, et parlamendis on toetust saavutamas mõne pehmema Brexiti variatsioon - rohkem tolliliitu või isegi uus referendum,- siis nõustuvad euroskeptikud May sõlmitud leppele alla kirjutama.