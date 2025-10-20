Häältemagnet Kõlvart otsib liitu Isamaaga: me oleme kõige popimad
Tallinnas valimised võitnud Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart alustab võimuläbirääkimisi erakonnaga Isamaa, kuid nendib, et peab tegema parema pakkumise kui teised erakonnad, kes üritavad samuti meelitada Isamaad oma liitu.
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
