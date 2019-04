Dividendijanus investorid pahandavad kahekordse kasvu üle

Kuigi Tallinna Vee täna koos kvartalitulemustega avalikustatud 0,75eurone dividend on kaks korda suurem kui aasta varem, polnud ettevõtte aktsiaid omavad investorid selle suurusega sugugi rahul.

Dividendijanus investorid panevad pahaks vaid kahekordset dividenditõusu. Võiks olla suurem! Foto: AP Scanpix

Investor Erkki Rebane sõnas Äripäevale antud kommentaaris, et ootas ettevõttelt korralikku dividendi, kuid praegune väljakuulutatud number jäi ootustele alla. „Olles lugenud börsiteatest Tallinna Vee juhatuse ettepanekut dividendi osas, arvan, et 0,9 euro maksmiseks on võimalused olemas, aga ju siis soovitakse madalat joont hoida. 0,75 eurot on küll parem kui mullu, aga vaimustuma ei pane.“ Aktsiaid juurde osta või müüa investor ei plaani, kuna kohtuasjad pole veel klaarid.