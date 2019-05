Valitsus lõdvendas börsilemineku reegleid

Uue seaduseelnõuga soovitakse väiksemaid ettevõtteid börsile meelitada Foto: EPA

Ettevõtetel, mis plaanivad börsilt raha kaasata, läheb elu natuke lihtsamaks, sest valitsus otsustas kasutada võimalust ja lõdvendada nõudeid, mis börsile minekuga kaasnevad.

Neljapäeval valitsuse heakskiidu saanud väärtpaberituru seadus puudutab rahandusministri Martin Helme sõnul bürokraatia vähendamist ja teeb ettevõtetele lihtsamaks kapitali kaasamise turult.

"Praegu meie poolt välja pakutud reeglite järgi saab edaspidi kuni 2,5 miljoni euro suuruseid väärtpaberite pakkumisi teha eriti lihtsas korras. Kuni 8 miljoni suurustel kaasamistel on omakorda lihtsustatud kord. Suuremate puhul juba hakkavad kehtima keerulisemad ja üleeuroopalised väärtpaberimääruse nõuded," selgitas minister valitsuse pressikonverentsil.

Mis muutub? Lihtsustatud prospekti alusel saab edaspidi raha kaasata kuni 8 miljonit eurot, varem oli see piir 5 miljoni euro juures.

"Kindlasti muudab see just väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks raha kaasamise soodsamaks, kuna prospekti loomine on avalikul rahakaasamisel ja börsiletulekul proportsionaalselt suhteliselt suur kulu ja seda eriti prospektidirektiivi nõuete kohaselt koostatud prospekti puhul," kommenteeris valitsuse käiku Tallinna Nasdaqi börsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Ott Raidla.

"On igati positiivne, et ettevõtted saavad odavamalt raha kaasata. Sama teed on läinud paljud Euroopa Liidu riigid, kes soovivad kapitaliturult raha kaasamist soodsamaks muuta," märkis ta.

Lisaks kaasamine samuti lihtsamaks

Lihtsustatud prospekt läheb kasutusele ka avatud turul juba noteeritud äriühingutele, kes soovivad emiteerida täiendavaid aktsiaid või võtta laenu. Emitentidele, kes sagedamini väärpaberiemissioone korraldavad luuakse universaalne registreerimisdokument.

"See vähendab nende emissiooniga kaasnevaid kulusid ja võimaldab reguleeritud turult kapitali kaasamise protsessi kiirendada, kuna neil on finantsinspektsiooni juures n-ö riiulil juba olemas finantsinspektsiooni kinnitatud registreerimisdokument," seisab seaduseelnõu seletuskirjas.

Ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) ja VKE kasvuturul kauplevatele kuni 500 miljoni euro suuruse turukapitalisatsiooniga ettevõtetele ja kuni 499 töötajaga äriühingutele, kelle avaliku pakkumise maht on kuni 20 miljonit eurot, võimaldatakse luua prospektimääruse artikli 15 kohane leebemate nõuetega nn Euroopa Liidu kasvuprospekt.