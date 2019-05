Nädala lood: eestlaste imetlusväärne edu ja börsilt haihtuvad miljonid

Käesoleva nädala loetuimad artiklid rääkisid sellest, kuidas Transferwise´i väärtus kasvas 3,5 miljardi dollarini ja ettevõtte asutajate vara kerkis nagu tainas; Enn Pant tekitas furoori oma reljeefse sõnakasutusega, Kristian Allikmaa miljonitehingust kujunes õudusunenägu, nafta hind maailmaturul hüples ohtlikult ja Tallinna börsilt haihtus miljoneid.

Ettevõtte omanikud Taavet Hinrikus (vasakul) ja Kristo Käärmann (paremal) ning TransferWise'i investor Richard Branson. Foto: TransferWise

Nädala rõõmsaim uudis oli, et TransferWise kaasab investoritelt 292 miljonit dollarit, millega tõuseb ettevõtte väärtus 3,5 miljardi dollarini. Oma osa saavad sellest töötajad ja investorid - rääkisime ka nendega. Juhtkirjas leidsime, et ükssarviku oodatav IPO võib jätta Tallinna börsi vaeslapse ossa, kuid anda tõuke Eesti inimeste investeerimiskultuurile. Loe ka, kui suureks paisus Eesti rikkaimate meeste, ettevõtte asutajate Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse vara. Raadiosaates "Äripäev eetris" arutati, kuidas peaks teostuma TransferWise'i investorite lootus, et ettevõtte kasum hüppab loetud aastate jooksul 8 miljonilt dollarilt 350 miljonile dollarile.

Tallinki nõukogu esimees Enn Pant väljendus sel nädalal reljeefselt, öeldes pärast aktsionäride üldkoosolekut Äripäevale antud intervjuus, et konkurent Eckerö „ostab ikka väga vana käru“. Pant märkis, et tema Läänemerel tihenevat konkurentsi ei karda. Samuti ei näe Pant probleemi, et Tallinki kauplemine Helsingi börsil pole veel soovitud mahtusid saavutanud. Enn Pandi kriitika ärritas Soomet. Eckerö Lines teatas, et Pandi kriitika on üle paisutatud.

Naftaturg tegi lõppeval nädalal hüppeid üles ja alla. Artiklis "Naftakraanidest tilgub paanikat" analüüsis Pille Ivask, kuidas USA ja Iraani vahelised pingestuvad suhted võivad naftaturgu ja maailmamajandust räsida. USA meedia on teinud ka juba esimesed kalkulatsioonid, mida võiks tähendada USA ja Iraani konflikt riigi majandusele.

Hansson rääkis suu puhtaks: enne veel, kui Ardo Hansson juuni alguses Eesti Panga presidendi ameti üle annab, rääkis ta Pärnu Juhtimiskonverentsil kõik ausalt ära. Muuhulgas tunnistas Hansson, et tal ei olnud kunagi ambitsiooni millegi juhiks saada. Nüüd mõtleb ta vahel, et läheks näiteks Telliskivi loomelinnaku mõnda MTÜsse midagi inspireerivat tegema.

Artiklis "Suurinvestorid põgenevad: Tallinna börsilt haihtus miljoneid" kirjutas Indrek Mäe, kuidas välisinvestorid kasutasid aasta alguse tõusu ning kõrgeid hinnatasemeid Tallinna börsilt väljumiseks, et mitte jääda siia lõksu. Suuremaid rahaliigutamisi kokku liites on alates aasta algusest Tallinna börsi ettevõtetest välja liikunud vähemalt 10,5 miljonit eurot. Veidi varem oli Liina Laks kirjutanud, kuidas Soome megainvestor tõmbas Tallinna börsilt kümneid miljoneid välja.

Artiklis "Miljonitehingust kujunes õudusunenägu" kirjutas Katariina Krjutškova, kuidas oma loodud ettevõtte tunnustatud investeerimisfirmale Cresco Väärtpaberid müünud IT-ettevõtja Kristian Allikmaa oleks pidanud teenima üle miljoni euro, kuid müügitehing on talle senimaani kaasa toonud vaid aastaid kestnud vaidluseid ja sadu tuhandeid eurosid kahju.

Hoiatavas loos "LHV vana võlakirja ost võib kahjumi kaela tuua" kirjutas Anu Lill, et Balti turul on mitmeid head tootlust pakkuvat LHV võlakirja, kuid neid liiga hilja või ebasoodsa hinnaga ostes riskib investor mitu korda väiksema tootlusega või lausa kahjumisse jäämisega.

