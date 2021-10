USA kaubandusminister: Eesti suudab madalatest maksudest enamat pakkuda

USA kaubandusminister Gina Raimondo tõdes, et kuigi Eesti efektiivne maksusüsteem on siin justkui rahvuslik uhkus, tuleks mõista, et 30 aastaga kiirelt arenenud majandusena on Eestil välisettevõtetele pakkuda rohkemat kui vaid maksusoodustused.