Skandaalse Soome ärimehe firma peab maksuametile maksma 140 000 eurot

Kuidas lahendada konflikte, kui kohtutee jaoks raha napib?

Lepitus on vaidluste lahendamise metoodika, mis toob Tallinna Ülikoolis kokku nii psühholoogiaalased teadmised kui ka õigusalased teadmised, et lahendada inimeste ja ettevõtjate muresid kohtuväliselt. Saates „Eetris on Tallinna Ülikool“ räägime uuest õppevormist ja uuest erialast – lepitusmenetluse mikrokraadist.

