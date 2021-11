Ilma Poe müügijuht Jelena Oshepkova: pakendivaba elu ei pea olema "valus"

Eesti esimese zero-waste-kontseptsiooniga poe Ilma Pood müügijuht Jelena Oshepkova tõdes saates „Delovõje Lljudi“, et jäätmevabale elustiilile üle minnes peab inimene saama nautida kõike, mis teda rõõmsaks teeb.

"Luba endale kõike, mis teeb sind rõõmsaks, aga ära unusta ka meie planeeti," märkis Oshepkova. "Pakendivaba elu ei pea olema "valus". Mõtle, mida saab asendada, mida tarbid igapäevaselt – on see näiteks pudelivesi või kohv - kas on vaja mitut kohvitopsi?" loetles ta. "Samm-sammult niimoodi minnes võib saavutada suuri asju," tõdes Oshepkova.

