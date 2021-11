Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: järgmine pettuste liik on Euroopas pead tõstmas

Euroopas kerkib üha enam üles juhtumeid pangakaardi pettustega. Foto: Chad McDermott

Kui inimeste pangaandmete väljapetmine petukõnede teel on juba tuntud petturite praktika, siis pangakaardi pettustega riske on e-ostlejate seas veel vähe teadvustatud. Mis asi on pangakaardi pettus, kui levinud see pettuse liik on ja kuidas ohte märgata? Sellest räägime homme hommikul Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna eksperdi Airi Uiboaidiga.

Samuti võtame ette Rait Grupi tarbijauuringu, kus osales 2800 vastajat Baltikumist ja Skandinaaviast. Kui kindlad on tarbijad tuleviku suhtes ja kas tarbimine on liikumas jäädavalt e-kanalitesse? Sellele vastab RAIT Faktum & Ariko uuringufirma projektijuht Evelin Ilves-Lepp.

Ühtlasi anname ülevaate arengutest Tallinna börsil ehk Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp tuleb rääkima IPOdroomist kohalikul börsil.

Homme hommikul aitavad teil päeva alustada Allan Rajavee ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Saate teema on eramaja projekteerimine ning külaline on Adelais Projekti juht Andres Talk. Selgitame, mille poolest erinevad üksteisest eel-, põhi- ja tööprojekt ning millist eesmärki neist igaüks täidab. Jõuame kahe probleemi tuumani: miks upuvad ehitajad eramajade puhul eelprojektidesse ja saadavad seetõttu ebatäpseid hinnapakkumisi ning milliseid probleeme võib põhjustada tööde järjekord, kui arhitekti juurde pöördutakse alles siis, kui maja seinad on valmis ning isegi katus hakkab peale saama.

Anname saates ka teemakohast nõu ning räägime, kuidas valida projekteerijat ning millised võivad olla piirangud, mis takistavad ehitusloa saamist. Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägib finantskonsultant, investor ning ettevõtja Kadri Mäsak sellest, kuidas ta on jõudnud koos abikaasaga ligi miljoni euro suuruse portfellini. Sealjuures räägib ta, kuidas on võimalik passiivselt kinnisvarasse investeerida, miks tasub investeerida kellegi teisega koos ja mida selle juures silmas pidada, kuidas on võimalik end eelarve koostamise ja analüüsiga motiveerida ning paljust muust.

Saatejuht on Simo Sepp.

13.00–14.00 "Cleantech". Seekord räägime rohetehnoloogia saates sellest, mida hiljuti lõppenud Glasgow' kliimakonverents ning seal vastu võetud otsused toovad kaasa ettevõtjatele ning investoritele, kes rohetehnoloogiatega seotud on. Kas tulevad uued ning suuremad piirangud või hoopis võimalused. Seda teemat avab keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkok.

Lisaks räägime Eesti ettevõtetest kliimakonverentsil. Täpsemalt räägib Ragn Sells ASi põlevkivituha väärindamise projektijuht Alar Saluste, kuidas läks ettevõttena Glasgow' konverentsil osalemine ning kuidas projekti tutvustamine kliimakonverentsil on nii Eestile, siinsetele teadlastele kui ka projektis kaasa löövatele ettevõtetele kõrgeim võimalik tähelepanu.

Saadet juhib Mart Valner.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Saates on sel korral külas Terminal Oili grupi juhatuse liikmed ning pereettevõtjad Rauno ja Raido Raudsepp. Saatesarja kolmandas osas räägime lähemalt ettevõtte ajaloost ning laste kaasamisest, otsime koos vastuseid küsimustele, mis on eduka pereettevõtte valem ning kuidas erineb pereettevõtte juhtimisstrateegia tavaäri omast.

Saadet juhib Margret Kanniste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit