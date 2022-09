Suurfirmade suplus rahas: veider reegel täidab Alexela ja Infortari taskuid

Ekspert: tugeva saagi ihaldaja jätab tihti olulise nüansi kahe silma vahele

Mullas on peidus tohutu liigirikkus ja teadlaste sõnul võib olla seal rohkem liike kui vihmametsas. Seetõttu on eriti tähtis, et põllumajanduspiirkondades säiliks mulla elustik.

