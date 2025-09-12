Tagasi 12.09.25, 09:42 Indrek Lepik ookeanitagusest atentaadist: oma maailmavaate pärast ei tohiks keegi surra Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepiku sõnul ei tohiks oma maailmavaate pärast mitte keegi surra, sest me elame vabades ühiskondades.

Sellel nädalal tapetud Charlie Kirk.

Foto: Lindsey Wasson/AP/Scanpix

"Seda võib pidada ka plakatlikuks, aga ma arvan, et igaüks peaks tunnistama, et oma maailmavaate tõttu ei pea keegi surema, sest me elame vabades ühiskondades, kus sellise asja tagantkiitmine ei ole õigustatud," märkis Lepik.