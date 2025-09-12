Indrek Lepik ookeanitagusest atentaadist: oma maailmavaate pärast ei tohiks keegi surra

Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepiku sõnul ei tohiks oma maailmavaate pärast mitte keegi surra, sest me elame vabades ühiskondades.
- Sellel nädalal tapetud Charlie Kirk.
- Foto: Lindsey Wasson/AP/Scanpix
"Seda võib pidada ka plakatlikuks, aga ma arvan, et igaüks peaks tunnistama, et oma maailmavaate tõttu ei pea keegi surema, sest me elame vabades ühiskondades, kus sellise asja tagantkiitmine ei ole õigustatud," märkis Lepik.
USA lasti Utah' ülikoolis kõne pidamise ajal maha konservatiivne aktivist Charlie Kirk, president Donald Trumpi mõjukas liitlane.
