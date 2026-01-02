Uus kõrgus: rasketehnikafirma sai loa osta kaks korda suurem konkurent

Eestiski tegutsev ehitusmasinate müüja Swecon liigub suure tehingu käigus Lantmänneni käest ettevõttele Volvo Construction Equipment ehk Volvo CE, kes omakorda müüb oma aktsiad Hiinas asuvas ettevõttes.
Hugo Osulale kuuluva bussifirma SEBE tütar Milrem on valmis saanud mehitamata roomiksõiduki mehhaanilise prototüübi, mis saadetakse peagi Londonis algava suurima kaitse- ja julgeolekutehnika messi poole teele, ütles Milremi tegevjuht Kuldar Väärsi.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?