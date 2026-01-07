Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,12%319,35
  • OMX Riga−0,12%971,58
  • OMX Tallinn−0,07%2 230,03
  • OMX Vilnius0,21%1 509,47
  • S&P 500−0,04%7 804,37
  • DOW 30−0,23%51 729,92
  • Nasdaq −0,18%27 197,86
  • FTSE 100−0,06%10 650,33
  • Nikkei 225−1,82%67 777,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,44
  • OMX Baltic0,12%319,35
  • OMX Riga−0,12%971,58
  • OMX Tallinn−0,07%2 230,03
  • OMX Vilnius0,21%1 509,47
  • S&P 500−0,04%7 804,37
  • DOW 30−0,23%51 729,92
  • Nasdaq −0,18%27 197,86
  • FTSE 100−0,06%10 650,33
  • Nikkei 225−1,82%67 777,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,44

Raadiohommikus: napilt luhta läinud petuskeem, Hiina ohumärgid ja aasta parimad investorid

Neljapäevases hommikuprogrammis jagab kirjanik Heli Künnapas hoiatavat kogemust sellest, kuidas ta tänu Naisinvestorite Klubi eestvedajale Kristi Saarele napilt nutikast petuskeemist pääses.
Investor Kristi Saare aitas kirjanik Heli Künnapasel suurt viga ära hoida.
  • Investor Kristi Saare aitas kirjanik Heli Künnapasel suurt viga ära hoida.
  • Foto: Liis Treimann
Koos Naisinvestorite Klubi eestvedajaga uurime, kuidas oma raha ja närve kaitsta.
Stuudiosse tuleb Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso, kellega võtame fookusesse Hiina majandusolukorra, koostöövõimalused Eesti ettevõtjatele ning riskid seoses Taiwani, Ukraina ja Venezuela sündmustega.
Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni aitab hinnata uue aasta börsiväljavaateid ning saates kuulutame välja ka aasta investori ja investeerimisteo nominendid. Valikut kommenteerib eelmisel aastal aasta investori tiitliga pärjatud Lev Dolgatsjov.
Raadiohommikut juhivad Juhan Lang ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Globaalne pilk on suunatud sel aastal veelgi enam üheleainsale mehele: veel kirjade järgi Eesti olulisimale julgeolekupartnerile, USA presidendile Donald Trumpile. Valges Majas on pärast Venezuela autokraadi röövimist meri põlvini ning juba nõutakse Taani Kuningriigilt taas Gröönimaa loovutamist – kohati lausa relva ähvardusel.
Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik analüüsib koos Delfi poliitikatoimetaja Herman Kelomehega, mida on Trumpilt tänavu oodata ja mis mõju on sellel nii sõjale Ukrainas, NATO ühtsusele kui ka reeglitel põhinevale maailmakorrale laiemalt.
12.0013.00 “Kinnisvaratund”. Vaatame otsa kinnisvarahaldusele aastal 2025: mis, kuidas ja miks nii läks. Lisaks tuleb juttu lähiaastate arengutest ärikinnisvaras, kinnisvaraarenduses ja investeeringutes. Ühe teemana tuleb kõne alla Ida-Virumaa fenomen.
Külas on Proact Halduse asutaja Janek Hintsov ja saatejuht on Siim Sultson.
13.0014.00 “Kriisiplaan”. Tartu linnavalitsuse kriisikoordinaator Evelin Uibokand ja kriisijuhtimise praktik Kristjan Kostabi räägivad, kuidas omavalitsus päriselt kriisideks valmistub ja mida on õpetanud viimaste aastate suurim proovikivi – COVID.
Juttu tuleb üleujutustest, valingvihmadest, elektrikatkestustest ja elutähtsatest teenustest, nagu joogivesi, kanalisatsioon, kaugküte ja teede läbitavus. Saadet juhib Hando Sinisalu.

Hetkel kuum

  • 12.10.26, 06:00
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
  • 09.10.26, 15:57
Kohtutäitur pani hotelli 555eurose võla pärast müüki
  • 10.10.26, 17:00
Pearaamatupidajad jõuavad 8000eurose palgaga finantsjuhtidele järele
  • ST
  • 13.10.26, 09:51
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
15.0016.00 “Investor Toomase tund”*. Lõppenud aasta võtavad kokku ja 2026. aastat aktsiaturgudel prognoosivad investor ja finantsökonoomika doktor, investeerimismenukite kaasautor Tõnn Talpsepp ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.
Juttu tuleb nii tehisintellektist, USA, Euroopa ja Balti börsidest, väärismetallidest ning uutest trendidest, kust investor võiks tootlust otsida. Saadet juhib Jaan Martin Raik. Saade oli esimest korda eetris detsembri lõpus.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Suurte ähvardus: kui lubada USA-l takistamatult tegutseda, saavad Venemaa ja Hiina endale võimsa õigustuse, et nemadki on ju suurjõud oma huvidega, miks ei võiks nad idapoolkeral samamoodi käituda.
  • 07.01.26, 11:21
Vara veel NATO matuseid pidada, kuid seis on jama
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Iute Groupi juht Tarmo Sild rajab Ukrainasse digipanka.
  • 07.01.26, 11:31
Tarmo Sild: Ukrainal on potentsiaali saada Saksamaa-sarnaseks edulooks
Kohe alguses põdesid kaks meeskonnaliiget ka merehaigust. Keset ookeani sõudev Andres Käosaar ütleb, et pool meeskonda oli maas. “Olime nõrgad ja merehaiged,“ kirjeldas ta.
  • 07.01.26, 16:00
25. päev keset ookeani: pooled jäid merehaigeks, pea kõik on saanud obaduse lendavatelt kaladelt
Kui ettevõte ise oma turvanõrkustega ei tegele, teeb seda varem või hiljem keegi teine. Ründajate jaoks ei ole kaitsmata süsteem teoreetiline risk, vaid võimalus, mida otsitakse iga päev.
  • ST
  • 06.10.26, 11:50
Küberturbeekspert: üks hooletu koostööpartner võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed
Palgast rääkimine käib töö juurde, seda ei pea häbenema, rõhutab Birgit Ruunik.
  • 07.01.26, 11:39
Palgavaikuse murdja: palgast mitterääkimine on suurem probleem kui töötasu ise

Hetkel kuum

Lidli tegevuse juhtimine Baltikumis koondub üha rohkem Leetu ning see on tekitanud palju nurinat ettevõtte Eestis asuvates töötajates.
Uudised
  • 12.10.26, 06:00
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
Telia Eesti juhi Andre Visse sõnul tehisaru käikulaskmine juba käib, aga veel on vaja pingutada
Uudised
  • 12.10.26, 08:50
Telia koondab Eestis 100 töökohta
LHV nõukogu leidis LHV Bankile uue tegevjuhi.
Börsiuudised
  • 12.10.26, 08:41
LHV leidis Briti pangale uue juhi
Uku Joost Annus (vasakult), Kevin Akkermann ja Karl Kiilaspää Põhja-Tallinnas Krulli maja ees, kus toimub nende igapäevane IT-arendus.
Uudised
  • 11.10.26, 12:47
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Sild tunnistas Äripäeva hommikuprogrammis, et Arco Vara oleks võinud Lutheri kinnistute ostmisel targemaid valikuid teha.
Saated
  • 12.10.26, 11:34
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
“Lutheri kvartalit ostes oleks võinud targemini käituda“
USA relvasüsteeme ja laskemoona enam Ukrainasse ei lubata, kui viimane ei loobu Vene rafineerimistehaste pommitamisest
Uudised
  • 12.10.26, 10:18
Trump ähvardas Ukraina relvatarned peatada
Adera Executive Searchi partner Alo Naelapea, Tripodi värbamise vanemkonsultant ja ärisuuna juht Anni Paves ning Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht Jana Tõkman.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.26, 09:51
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
Aasta pärast peaks Põhjakeskuse ja Rakvere linna vahel olema juba uus ärikeskus praeguse porise ja lageda ehitusplatsi asemel.
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Tallinna-Helsingi tunneli ühe eestvedaja Peter Vesterbacka sõnul hakkab plaanide järgi tunnelit kasutama lisaks reisirongile iga päev 5000 veoautot ja 10 000 sõiduautot.
Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eesti tõttu. “Keegi ei investeeri siia, kui kõik meenutab loteriid”
Kaevandajaid pitsitavad nii kõrge kütuse hind kui ka kohalike omavalitsuste vastuseis.
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
Aasta pärast peaks Põhjakeskuse ja Rakvere linna vahel olema juba uus ärikeskus praeguse porise ja lageda ehitusplatsi asemel.
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Tähelepanu on pöördunud ka USA suurpankade tulemustele, millega algab mitteametlikult kolmanda kvartali tulemuste hooaeg. JPMorgan Chase teatas oodatust nõrgemast kasumist.
Wall Street otsib suunda, pilgud pankade tulemustel
Air Balticu kasumirealt pühiti 85 miljonit eurot, sellest 30 miljonit tuli suurematest kütusekuludest.
Air Baltic kukkus teises kvartalis ränka kahjumisse
Mullid ei lõhke sellises olukorras, nagu me praegu oleme, leiab investeerimisfirma Fortress Investment Groupi kaasasutaja Michael Novogratz.
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
Kõva kogemustepagasiga tippjuht Paavo Nõgene hakkab presidendi kantselei direktorina saama eelkäijast kõrgemat palka.
Ülle Madise tõstis Paavo Nõgene palga 8000 eurole
Adera Executive Searchi partner Alo Naelapea, Tripodi värbamise vanemkonsultant ja ärisuuna juht Anni Paves ning Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht Jana Tõkman.
  • ST
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
Musk märkis, et muutmälu ehk RAM oli veel umbes kolm aastat tagasi madala marginaaliga masstoode. See viitab võimalusele, et praegune mälukiipide hinnatase ja tootjate kõrged kasumimarginaalid ei pruugi pikalt püsida.
Kiibimüük Koreas surus SpaceXi aktsia langusse
Prognoosi kergitamise põhjuseks on juba kaheksandat kuud kestev sõda Lähis-Idas.
Goldman Sachs kergitas nafta hinnaprognoosi
Microsoft avaldab oma värsked esimese kvartali tulemused 28. oktoobril.
Microsoft taastas nelja triljoni dollari suuruse turuväärtuse
USA suurpankade aktsiatest Citi on JPMorganiga võrreldes küll märksa madalama hinnastusega, kuid see ei tähenda automaatselt head ostukohta.
USA pangaralli lasin juba käest, nüüd ei anna see mulle enam asu
Investor Toomase kommentaar
LHV nõukogu leidis LHV Bankile uue tegevjuhi.
LHV leidis Briti pangale uue juhi
Lidli tegevuse juhtimine Baltikumis koondub üha rohkem Leetu ning see on tekitanud palju nurinat ettevõtte Eestis asuvates töötajates.
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
Kogu Rimi Baltikumi äri ostis eelmisel aastal ära taanlaste Salling Group. Fotol on näha kontserni juht Anders Hagh vasakul ja Rimi Eesti juht Kristel Mets paremal.
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Uku Joost Annus (vasakult), Kevin Akkermann ja Karl Kiilaspää Põhja-Tallinnas Krulli maja ees, kus toimub nende igapäevane IT-arendus.
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Sportlandi juhatus hoiatas kaks aastat tagasi Briti aktsionäre võimaliku mainekahju ja kohtukulude eest, nüüdseks on kohus oma sõna öelnud ja pikalt Leedu äri vedanud Vladas Korsakovas välja ostetud.
Sportland ostis miljoneid nõudnud tippjuhi osaluse välja
Silmeti endise juhi Raivo Vasnu sõnul on Venemaa Solikamski toorainele alternatiivi otsitud juba kümmekond aastat, kuid see pole nii lihtne.
Silmet otsib juba kümme aastat väljapääsu Vene toormest. “Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida”
Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel tõdes, et Vilniuse kino küsimuse lahendamine võtab kohtus aastaid.
Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma

Podcastid

Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
Hommikuprogramm
Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
00:00
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
Eetris on ehitusuudised
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
00:00
Premiumroboti juht: kahe-kolme aasta pärast aitavad humanoidrobotid inimesi juba kodutöödega
Hommikuprogramm
Premiumroboti juht: kahe-kolme aasta pärast aitavad humanoidrobotid inimesi juba kodutöödega
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
Hommikuprogramm
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
Idufirma Vool juht: elektriautode turu kasv saaks tulla läbi kortermajade laadijate
Kuum tool
Idufirma Vool juht: elektriautode turu kasv saaks tulla läbi kortermajade laadijate
SEB fondijuht näeb Euroopa pankade nõrgenemises ostukohta
Hommikuprogramm
SEB fondijuht näeb Euroopa pankade nõrgenemises ostukohta
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Masinate CE-märgistamise alused
Äripäeva Akadeemia
Masinate CE-märgistamise alused
6 akadeemilist tundi
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
23.10.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 12.10.26, 06:00
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
2
Uudised
  • 12.10.26, 10:18
Trump ähvardas Ukraina relvatarned peatada
3
Uudised
  • 11.10.26, 12:47
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
4
Uudised
  • 12.10.26, 08:50
Telia koondab Eestis 100 töökohta
5
Uudised
  • 12.10.26, 11:09
Energiamüüja sai turuhinnaga manipuleerimise eest trahvi
6
Börsiuudised
  • 12.10.26, 08:41
LHV leidis Briti pangale uue juhi

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 13.10.26, 21:01
Kiibimüük Koreas surus SpaceXi aktsia langusse
Uudised
  • 13.10.26, 18:04
Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eesti tõttu. “Keegi ei investeeri siia, kui kõik meenutab loteriid”
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Börsiuudised
  • 13.10.26, 16:48
USA suurpangad üllatasid tulemustega, aga JPMorgani juht lõi häirekella
Börsiuudised
  • 13.10.26, 16:40
Wall Street otsib suunda, pilgud pankade tulemustel
Uudised
  • 13.10.26, 16:26
Ülle Madise tõstis Paavo Nõgene palga 8000 eurole
Börsiuudised
  • 13.10.26, 15:34
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026