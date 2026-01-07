Raadiohommikus: napilt luhta läinud petuskeem, Hiina ohumärgid ja aasta parimad investorid

Investor Kristi Saare aitas kirjanik Heli Künnapasel suurt viga ära hoida.
Foto: Liis Treimann
Koos Naisinvestorite Klubi eestvedajaga uurime, kuidas oma raha ja närve kaitsta.
Stuudiosse tuleb Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso, kellega võtame fookusesse Hiina majandusolukorra, koostöövõimalused Eesti ettevõtjatele ning riskid seoses Taiwani, Ukraina ja Venezuela sündmustega.
Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni aitab hinnata uue aasta börsiväljavaateid ning saates kuulutame välja ka aasta investori ja investeerimisteo nominendid. Valikut kommenteerib eelmisel aastal aasta investori tiitliga pärjatud Lev Dolgatsjov.
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Raadiohommikut juhivad Juhan Lang ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Globaalne pilk on suunatud sel aastal veelgi enam üheleainsale mehele: veel kirjade järgi Eesti olulisimale julgeolekupartnerile, USA presidendile Donald Trumpile. Valges Majas on pärast Venezuela autokraadi röövimist meri põlvini ning juba nõutakse Taani Kuningriigilt taas Gröönimaa loovutamist – kohati lausa relva ähvardusel.
Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik analüüsib koos Delfi poliitikatoimetaja Herman Kelomehega, mida on Trumpilt tänavu oodata ja mis mõju on sellel nii sõjale Ukrainas, NATO ühtsusele kui ka reeglitel põhinevale maailmakorrale laiemalt.
12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Vaatame otsa kinnisvarahaldusele aastal 2025: mis, kuidas ja miks nii läks. Lisaks tuleb juttu lähiaastate arengutest ärikinnisvaras, kinnisvaraarenduses ja investeeringutes. Ühe teemana tuleb kõne alla Ida-Virumaa fenomen.
Külas on Proact Halduse asutaja Janek Hintsov ja saatejuht on Siim Sultson.
13.00–14.00 “Kriisiplaan”. Tartu linnavalitsuse kriisikoordinaator Evelin Uibokand ja kriisijuhtimise praktik Kristjan Kostabi räägivad, kuidas omavalitsus päriselt kriisideks valmistub ja mida on õpetanud viimaste aastate suurim proovikivi – COVID.
Juttu tuleb üleujutustest, valingvihmadest, elektrikatkestustest ja elutähtsatest teenustest, nagu joogivesi, kanalisatsioon, kaugküte ja teede läbitavus. Saadet juhib Hando Sinisalu.
15.00–16.00 “Investor Toomase tund”*. Lõppenud aasta võtavad kokku ja 2026. aastat aktsiaturgudel prognoosivad investor ja finantsökonoomika doktor, investeerimismenukite kaasautor Tõnn Talpsepp ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.
Juttu tuleb nii tehisintellektist, USA, Euroopa ja Balti börsidest, väärismetallidest ning uutest trendidest, kust investor võiks tootlust otsida. Saadet juhib Jaan Martin Raik. Saade oli esimest korda eetris detsembri lõpus.
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