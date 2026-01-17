Euroopa Liit kavandab uut seadust, et tööstuse allakäik peatada

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ja Swedbanki tööstusvaldkonna juht Raul Kirsimäe rääkisid saates “Mets ja majandus”, et puidusektor on majandusele strateegilise tähtsusega, kuid vajab selgemaid kokkuleppeid ja stabiilsemat keskkonda.
Riik on seda kaitstum, mida asendamatum on ta rahvusvahelistes tarnahelates, usub pere investeerimisfirmat juhtiv Kristjan Piilmann. Välisinvesteeringud, nagu hiljutine kanadalaste muldmetallide tehas Narvas, toovad kaasa suurriikide huvi meie stabiilsuse vastu.
Viimastel aastatel on turult kadunud idealism, kus rohetehnoloogia sildi all kaasati raha ilma toimiva ärimudelita, rääkis Äripäeva raadio "Cleantech" saates Teele Niidas, UP Catalyst’i COO ja Eesti Rohetehnoloogia Liidu nõukogu esinaine.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.