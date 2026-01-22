Trump lubas ärapõlatud rahunõukogu panna ÜROga koostööd tegema

Trump: täielik ligipääs, ilma ajalise piirangu või maksumuseta
Vestlus USA presidendi Donald Trumpi ja NATO peasekretäri Mark Rutte vahel keskendus üldisele julgeolekuolukorrale ega puudutanud territoriaalse suveräänsuse või USA sõjalise kohalolu suurendamist Gröönimaal.
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.