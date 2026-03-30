E-Piima tehas koondas töötajaid ja valmistub müügiks

Pankrotistunud E‑Piim Tootmise tuleviku otsustab suveks, kas farmerid suudavad kokku panna ühise äriplaani ja tehase oksjonilt tagasi osta. Vastasel juhul võib 100 miljoni euro suurune Paide juustutehas minna välisomanikule, ütles piimatootjaid koondava ühistu EPIKO juht Ülo Kivine Äripäeva teemaveebile Põllumajandus.ee.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.