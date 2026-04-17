Raadiohitid: kinnisvara ja aktsiaturud geopoliitilistes tõmbetuultes

Saates arutati, millised sektorid on kriisist seni enim võitnud ja kaotanud ning mida tähendab heitlik turuolukord Eesti investorile. Saate teises pooles avasid Dolgatšjov ja Ilves ka oma viimase aja investeerimisotsuseid. Saadet juhtis Joonas Piir.

Eestlased ostavad suvemaju Soome: meil saab sama raha eest sissevajunud katusega osmiku

SEB analüütik Mihkel Nestor tõi Donald Trumpi administratsiooni ja sõja mõjudest rääkivas kinnisvarasaates “Ruutmeetrite taga” välja kinnisvaraobjektid, mis on juba Eestis selgelt ülehinnatud.

Uus Maa kinnisvarabüroo kinnisvaraturu ekspert Risto Vähi sõnul on Põhjamaade odavam hinnatase inimeste ostukäitumisele juba mõju avaldanud.

Saates räägiti, miks Lähis-Ida sõda kinnisvaraturule Eestis olulist mõju ei avalda, kas kinnisvaraarendajate optimism turu aktiivsuse osas on põhjendatud ja miks küsitakse kinnisvara eest Eesti järjest kallimat hinda. Saadet juhib Lauri Leet.

Kristi Raik USA ja Iraani konfliktist: Trump on mänginud end nurka

Donald Trump on mänginud end väga keerulisse olukorda, samas kui Iraani režiim on valmis veel kannatama, rääkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik Äripäeva raadios.

Raik selgitas, et Trumpi populaarsus on langenud alla 40% ning majanduslik olukord on keeruline. Kuna sügisel on tulemas vahevalimised, vajab ta kiireid tulemusi, et oma toetust kasvatada. Samal ajal on sõda Iraani vastu USAs väga ebapopulaarne.