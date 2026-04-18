Kaitseministeerium lihtsustab uute droonide kasutuselevõttu

Tänapäevane kaitsetööstus ei ole enam vaid suurte hiidkorporatsioonide pärusmaa. Ukraina sõda on tõestanud, et innovatsioon võib tulla ka garaažist või kodusest 3D-printerist. Tehnopoli saates lahkame kaitsevaldkonna trende ning keskendume nn kaksikkasutusega tehnoloogiatele, mis muudavad julgeolekupilti tundmatuseni.
Eesti on sõjas pealtvaataja rollis – see on loogiline, et meie droonitõrje ei ole näiteks Ukrainaga samal tasemel, leiab elektroonilise sõjapidamise vahendeid arendava Ranteloni kaasomanik Karl Taklaja.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.